В барнаульских трамваях и троллейбусах начали принимать банковские карты

Кондукторы горэлектротранспорта принимают карты любых банков. Главное, чтобы они были с возможностью бесконтактной оплаты. Старыми картами без этой функции рассчитаться за проезд не удастся. Стоимость проезда по банковской карте такая же, как за наличные — 23 рубля.
Как альтернативу банковской карте можно использовать телефон с функцией NFC — система принимает платежи через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.
Автобусы переведут на платежи по бесконтактным банковским картам и телефонам в марте, сообщили в комитете.