В барнаульских трамваях и троллейбусах начали принимать банковские карты

С 4 февраля 2019 года в трамваях и троллейбусах Барнаула можно рассчитываться банковской картой или телефоном. Об этом altapress.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи городской администрации.

Кондукторы горэлектротранспорта принимают карты любых банков. Главное, чтобы они были с возможностью бесконтактной оплаты. Старыми картами без этой функции рассчитаться за проезд не удастся. Стоимость проезда по банковской карте такая же, как за наличные — 23 рубля.

Как альтернативу банковской карте можно использовать телефон с функцией NFC — система принимает платежи через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Автобусы переведут на платежи по бесконтактным банковским картам и телефонам в марте, сообщили в комитете.