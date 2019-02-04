Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В барнаульских трамваях и троллейбусах начали принимать банковские карты

С 4 февраля 2019 года в трамваях и троллейбусах Барнаула можно рассчитываться банковской картой или телефоном. Об этом altapress.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи городской администрации.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов

Кондукторы горэлектротранспорта принимают карты любых банков. Главное, чтобы они были с возможностью бесконтактной оплаты. Старыми картами без этой функции рассчитаться за проезд не удастся. Стоимость проезда по банковской карте такая же, как за наличные — 23 рубля.

Как альтернативу банковской карте можно использовать телефон с функцией NFC — система принимает платежи через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Автобусы переведут на платежи по бесконтактным банковским картам и телефонам в марте, сообщили в комитете.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость