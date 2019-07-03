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В барнаульском поселке Новосиликатный из-за ремонта тепловой сети будет ограничена подача горячей воды

В связи с реконструкцией тепловой сети, с 12:00 4 июля до 05:00 5 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов барнаульского поселка Новосиликатный. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Горячую воду ограничат для 24 жилых домов и 6 социальных учреждений с 12:00 4 июля до 05:00 5 июля. Это время необходимо для переключения поселка на временную обводную тепловую сеть, чтобы избежать отключения ресурса на более длительное время. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 652 м теплой сети диаметром 300 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте:

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

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