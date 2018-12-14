В барнаульском поселке работали всю ночь, чтобы устранить крупную коммунальную аварию

Крупную коммунальную аварию в поселке Южном, из-за которой без отопления оставались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад и Алтайский политехнический колледж, устранили в 6−20 утра, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Через час после этого тепло стало поступать в дома и детский сад.