В «Барнаульском водоканале» рассказали, каким будет паводок-2019 и почему вода в кранах изменит цвет

В этом году паводок в Барнауле пройдет спокойнее, чем в 2018-м. Это связано тем, что грунт промерз неглубоко, а снега было в пределах нормы. Но все-таки из-за таяния в ближайшие дни питьевая вода может немного изменить цвет, предупредил Андрей Полюго, главный инженер «Росводоканал Барнаул».

Как и почему меняется цвет воды в паводок

Во время паводка речная вода становится более мутной. Тогда в нее добавляют специальные реагенты чтобы взвесь осела, — рассказала Татьяна Шималина, начальник Центральной аналитической лаборатории «Барнаульского водоканала».

Сейчас температура воды в реке низкая, она не достигает +1 градуса. Мутность в питьевой воде может незначительно увеличиться из-за мелкодисперсной взвеси. Кроме того, когда в реке поднимется уровень, туда опадает глина, которая может подкрашивать воду. Во время очистки воду избавляют от цветности, но не полностью. Верхняя граница нормы по цветности в это время — 20 градусов.

В лаборатории барнаульского водоканала. Константин Санталов , altapress.ru

Татьяна Шималина,

начальник Центральной аналитической лаборатории барнаульского водоканала:

Одиннадцать месяцев барнаульцы получают абсолютно прозрачную воду с легким запахом хлора, она соответствует нормативам. Однако один месяц в году вода немного меняется, приобретает небольшой оттенок и пахнет хлором чуть больше. Эта вода безопасна, безвредна, ее можно пить.

Как очищают воду в половодье

Очистные сооружения обеспечивают водой 97% барнаульцев, остальные горожане используют артезианскую воду. Во время паводка в реке меняется структура загрязнения, взвесь становится очень мелкой. Однако технология очистки воды остается прежней. Специалисты увеличивают периодичность промывки и добавляют специальный реагент.

В обычное время в «Барнаульском водоканале» расходуют примерно 50−100 кг реагентов в сутки, а в паводок это количество возрастает до 1,5 тонн. Специалисты также отмечают, что если в зимний период в реке находится около 2−5 мг взвеси на литр, то в паводок их до 200 мг. В это время сотрудники водоканала работают в усиленном режиме.

Андрей Полюго. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Андрей Полюго,

главный инженер «Росводоканал Барнаул»

Мы ожидаем ледоход в период с 12 по 15 апреля, в течение 5 дней река прогреется до +5 градусов и все технологические циклы войдут в норму. Тогда же снизят дозы реагентов. Тогда вода не будет менять цвет.

Как контролируют очистку

Сейчас специалисты усилили контроль, стали собирать больше проб и увеличили количество исследований. Каждый день проводят около 1200 определений, что на четверть больше, чем в обычное время.

Очистные сооружения речной воды , барнаульский водоканал. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Особое внимание уделяют насосным станциям, потому что это последняя точка отбора перед выходом питьевой воды в разводящую сеть Барнаула. Там проводят отбор один раз в полчаса, определяют остаточный свободный хлор и мутность. Контрольные точки есть и в разных районах города, туда выезжают ежедневно.

Татьяна Шималина. Константин Санталов , altapress.ru

Татьяна Шималина сообщила, что в период паводка в реке также возрастет бактериальное загрязнение. Там есть условия для развития различной микрофлоры, в том числе патогенной. Чтобы она не попала в питьевую воду, ее обеззараживают хлором.

Опасен ли хлор в воде

При производстве питьевой воды невозможно использовать реагент, в котором нет хлорсодержащих веществ. Есть разные методы обеззараживания, например ультрафиолет, озон. Однако в этом случае, когда вода пойдет по сетям, возможно вторичное загрязнение. Хлор же локализует такие вероятные загрязнения и люди получают чистую воду.

Вода после очистки и речная вода. Константин Санталов , altapress.ru

Главный инженер «Росводоканал Барнаул» отметил, что хлор испаряется из открытых сосудов в течение 30 минут, а при кипячении практически мгновенно. Андрей Полюго также признался, что сам пьет воду из-под крана, она безопасна.

Дополнительный реагент

В качестве нового дополнительного реагента в лаборатории сейчас тестируют активированный уголь, который сможет снизить запах воды и сделать ее прозрачной во время паводка. Исследование займет немало времени, реагенты, которые уже используют, подбирали 3−5 лет.

По словам Андрея Полюго, активированный уголь могут ввести в эксплуатацию не раньше 2020 года.