Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 6°C

В «Барнаульском водоканале» рассказали, каким будет паводок-2019 и почему вода в кранах изменит цвет

В этом году паводок в Барнауле пройдет спокойнее, чем в 2018-м. Это связано тем, что грунт промерз неглубоко, а снега было в пределах нормы. Но все-таки из-за таяния в ближайшие дни питьевая вода может немного изменить цвет, предупредил Андрей Полюго, главный инженер «Росводоканал Барнаул».

Очистные сооружения речной воды, барнаульский водоканал.
Очистные сооружения речной воды, барнаульский водоканал.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Как и почему меняется цвет воды в паводок

Во время паводка речная вода становится более мутной. Тогда в нее добавляют специальные реагенты чтобы взвесь осела, — рассказала Татьяна Шималина, начальник Центральной аналитической лаборатории «Барнаульского водоканала».

Сейчас температура воды в реке низкая, она не достигает +1 градуса. Мутность в питьевой воде может незначительно увеличиться из-за мелкодисперсной взвеси. Кроме того, когда в реке поднимется уровень, туда опадает глина, которая может подкрашивать воду. Во время очистки воду избавляют от цветности, но не полностью. Верхняя граница нормы по цветности в это время — 20 градусов.

В лаборатории барнаульского водоканала.
В лаборатории барнаульского водоканала.
Константин Санталов, altapress.ru

Татьяна Шималина,
начальник Центральной аналитической лаборатории барнаульского водоканала:

Одиннадцать месяцев барнаульцы получают абсолютно прозрачную воду с легким запахом хлора, она соответствует нормативам. Однако один месяц в году вода немного меняется, приобретает небольшой оттенок и пахнет хлором чуть больше. Эта вода безопасна, безвредна, ее можно пить.

Как очищают воду в половодье

Очистные сооружения обеспечивают водой 97% барнаульцев, остальные горожане используют артезианскую воду. Во время паводка в реке меняется структура загрязнения, взвесь становится очень мелкой. Однако технология очистки воды остается прежней. Специалисты увеличивают периодичность промывки и добавляют специальный реагент.

В обычное время в «Барнаульском водоканале» расходуют примерно 50−100 кг реагентов в сутки, а в паводок это количество возрастает до 1,5 тонн. Специалисты также отмечают, что если в зимний период в реке находится около 2−5 мг взвеси на литр, то в паводок их до 200 мг. В это время сотрудники водоканала работают в усиленном режиме.

Андрей Полюго.
Андрей Полюго.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Андрей Полюго,
главный инженер «Росводоканал Барнаул»

Мы ожидаем ледоход в период с 12 по 15 апреля, в течение 5 дней река прогреется до +5 градусов и все технологические циклы войдут в норму. Тогда же снизят дозы реагентов. Тогда вода не будет менять цвет.

Как контролируют очистку

Сейчас специалисты усилили контроль, стали собирать больше проб и увеличили количество исследований. Каждый день проводят около 1200 определений, что на четверть больше, чем в обычное время.

Очистные сооружения речной воды, барнаульский водоканал.
Очистные сооружения речной воды, барнаульский водоканал.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Особое внимание уделяют насосным станциям, потому что это последняя точка отбора перед выходом питьевой воды в разводящую сеть Барнаула. Там проводят отбор один раз в полчаса, определяют остаточный свободный хлор и мутность. Контрольные точки есть и в разных районах города, туда выезжают ежедневно.

Татьяна Шималина.
Татьяна Шималина.
Константин Санталов, altapress.ru

Татьяна Шималина сообщила, что в период паводка в реке также возрастет бактериальное загрязнение. Там есть условия для развития различной микрофлоры, в том числе патогенной. Чтобы она не попала в питьевую воду, ее обеззараживают хлором.

Опасен ли хлор в воде

При производстве питьевой воды невозможно использовать реагент, в котором нет хлорсодержащих веществ. Есть разные методы обеззараживания, например ультрафиолет, озон. Однако в этом случае, когда вода пойдет по сетям, возможно вторичное загрязнение. Хлор же локализует такие вероятные загрязнения и люди получают чистую воду.

Вода после очистки и речная вода.
Вода после очистки и речная вода.
Константин Санталов, altapress.ru

Главный инженер «Росводоканал Барнаул» отметил, что хлор испаряется из открытых сосудов в течение 30 минут, а при кипячении практически мгновенно. Андрей Полюго также признался, что сам пьет воду из-под крана, она безопасна.

Дополнительный реагент

В качестве нового дополнительного реагента в лаборатории сейчас тестируют активированный уголь, который сможет снизить запах воды и сделать ее прозрачной во время паводка. Исследование займет немало времени, реагенты, которые уже используют, подбирали 3−5 лет.

По словам Андрея Полюго, активированный уголь могут ввести в эксплуатацию не раньше 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость