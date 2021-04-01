В барнаульском водоканале рассказали о готовности к паводку-2021 и развеяли мифы о мутной водопроводной воде

В этом году ожидается, что половодье будет таким же, как предыдущее. Прогноз « Росводоканал Барнаул » оптимистичный — все пройдет без каких-либо осложнений и нештатных ситуаций. Предприятие готово к паводку. Сложный период продлится не более двух недель. За это время вода в кранах будет такой же чистой и безопасной, как и всегда.

Как водоканал готовится к половодью

Для водоканала паводок начнется уже в самом начале апреля. Примерно в это время ухудшится качество речной воды. Пока она внешне ничем не отличается от водопроводной, и только специалисты центральной аналитической лаборатории предприятия по бактериальному составу могут распознать в ней еще не очищенную.

Татьяна Шималина,

начальник лаборатории «Росводоканал Барнаул»:

— То, что речная вода прозрачная, еще ни о чем не говорит. В лаборатории мы пропускаем пробы через специальный фильтр, осадок помещаем в питательную среду и инкубируем. Темные точки, которые хорошо видны, — выросшие колонии. Вода бактериально загрязнена. При том же анализе очищенная вода показывает полное отсутствие бактерий, фильтры абсолютно чистые.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Специалисты отмечают, что во время половодья увеличится мутность и цветность воды в реке, в ней появится больше грязи и пигментов. С нормального значения в 1,5 мг на литр она вырастет до 200 мг. Бывает, что значение доходит до 300 мг на литр, но предприятие готово и к этому. Но в 2021 году рекордного скачка точно не будет.

Справка Очистные сооружения воды на предприятии «Росводоканал Барнаул» обеспечивают производительность в 300 тыс. куб. м в сутки. При этом городу требуется порядка 150 тыс. куб. м. Остальное остается в резерве. Это дополнительное подспорье в том числе во время паводка.

Ледоход предположительно начнется в период с 10 по 15 апреля. После этого температура воды поднимется минимум до плюс пяти градусов Цельсия. Ситуация нормализуется, и «Росводоканал Барнаул» перейдет с усиленного режима работы на штатный.

Специалисты лаборатории ежечасно следят за мутностью воды. От ее значения зависит частота промывки фильтров и количество используемых реагентов. Но обо всем по порядку.

Существует несколько этапов очистки. Сначала забранная из реки Оби вода отстаивается в резервуарах отстойников, где используются реагенты для осаждения взвеси, затем пропускается через фильтры, в которых остаются загрязнения. После вода обеззараживается хлорсодержащим реагентом. И лишь затем, чистая, поступает в краны потребителей.

Как в паводок очищают воду

Руководитель предприятия пояснил, что во время половодья увеличивается количество загрязнений. В обычное время в барнаульском водоканале расходуют примерно 1 тонну реагентов в сутки, а в половодье это количество возрастает до 2,5 тонны за 24 часа. В это время водоканал работает в усиленном режиме.

Татьяна Шималина,

начальник лаборатории «Росводоканал Барнаул»:

— В период таяния снега в воду с увеличенным количеством взвеси добавляют еще и флокулянты. На воду они не действуют, лишь «склеивают» мелкую взвесь. Она становится крупнее и легко отделяется как в отстойниках, так и в фильтрах.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Специалисты отмечают, что увеличение концентрации реагентов, в том числе хлорсодержащих, никак не отражается на качестве воды в водопроводных трубах. На выходе она соответствует всем нормам СанПиНа. Так, остаточный хлор составляет 0,5 мг на литр.

Андрей Полюго,

гендиректор «Росводоканал Барнаул»:

— Во время паводка у многих горожан возникает ощущение, что качество воды стало хуже. Могу с уверенностью сказать, что это не так. Значения если и меняются, то настолько незначительно, что выдерживают самые строгие нормы. За этим постоянно следят сотрудники нашей лаборатории. Вода даже во время половодья не несет угрозы здоровью жителей Барнаула, ее можно использовать без какой-либо дополнительной очистки.

Далее он добавил, что в паводок из-за резкого увеличения взвеси в воде приходится чаще промывать фильтры. Если в обычное время цикл составляет 48 часов, то во время «большой воды» он уменьшается до 12.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Зачем при очистке используют соль

Совместно с администрацией города барнаульский водоканал реализовал технологию использования свободного хлора для обеззараживания воды. Ранее применялся жидкий хлор, который в больших количествах закупался и хранился на самом предприятии. На специальных складах могло быть от 15 до 20 тонн.

Сейчас используется не жидкий хлор, а хлорная вода, полученная из поваренной соли путем электролиза. Реагент тут же подается в установки по обеззараживанию воды.

Андрей Полюго,

гендиректор «Росводоканал Барнаул»:

— Мы ушли от старой технологии в пользу дорогой, но максимально безопасной. Даже если предположить, что произойдет какой-либо сбой в работе оборудования, то он будет локализован внутри помещений дозаторной.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Гендиректор барнаульского водоканала отметил, что существуют и другие методики очистки воды: озонирование и обеззараживание ультрафиолетом. Так, последним пользуются в Москве, но исключительно в качестве дополнительной меры. У инноваций есть большой минус — отсутствует пролонгированное действие.

Андрей Полюго,

гендиректор «Росводоканал Барнаул»:

— Никто в мире еще не разработал достаточно действенного способа обеззараживания воды без использования хлора. В краевой столице более 1200 км водопроводных труб, если где-то возникнет порыв, вода тут же будет загрязнена. В то же время остаточный хлор позволяет не допускать ухудшения качества воды даже в таких ситуациях.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Как контролируют очистку воды

Каждый год перед паводком специалисты предприятия усиливают контроль за качеством воды. Увеличивается количество проб. Ежедневно в этот период паводка проводится около 1,2 тыс. исследований, что на четверть больше, чем в обычное время.

На насосных станциях и очистных сооружениях в половодье отбор проб ведется каждые полчаса, в остальное время — каждый час. Определяются органолептические показатели, мутность, цветность, остаточный хлор и т. д. Кроме того, четыре раза в сутки проверяются наличие бактериологического загрязнения и содержание остаточных реагентов после первого этапа очистки.

Татьяна Шималина,

начальник лаборатории «Росводоканал Барнаул»:

— Вода обеззараживается путем хлорирования. Инженер-химик выполняет исследование по хлоропоглощаемости — определяет количество реагента, необходимое для окисления всех загрязняющих веществ. Доза рассчитывается так, чтобы в уже отреагировавшей воде концентрация хлора осталась в промежутке от 0,3 до 0,5 мг на литр. Нулевое значение — это нарушение санитарных норм.

Прогноз «Росводоканал Барнаул» оптимистичный. Дмитрий Лямзин

Пробы отбираются на каждом этапе очистки. После того как вода будет подана конечному потребителю, контроль на себя принимают другие специалисты лаборатории предприятия.

По районам города равномерно распределено порядка 500 контрольных точек. Ежедневно осуществляется минимум 30−40 проб на разные показатели и соответствие нормам СанПиНа.

Что чаще всего волнует горожан

Нередко во время паводка телефоны контакта-центра «Росводоканал Барнаул» начинают буквально раскаляться от звонков. На линии — обеспокоенные барнаульцы. Год от года их вопросы практически не меняются. Разберем самые популярные.

1 Нужно ли дополнительно очищать водопроводную воду? Нет, этого не требуется. 97% воды в Барнауле отличается высоким качеством, чем могут похвастаться далеко не все города России. Это вода, которую водоканал забирает из реки Обь. Оставшиеся 3% - вода, получаемая из скважин, в этом направлении еще нужно работать. Ну, а в случае индивидуальной непереносимости остаточного хлора можно отстоять воду. Запах реагента полностью выветривается за 30 минут. «Я, вся моя семья и сотрудники предприятия не пользуемся бутилированной водой. Мы уверены в качестве своей работы и барнаульской воды. В любой период, даже во время паводка, можно спокойно пить водопроводную воду», — пояснил гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

2 Не наносит ли вред желтоватая вода из крана? В аналитической лаборатории барнаульского водоканала пояснили, что во время половодья меняется цветность воды. Это происходит за счет безвредных пигментов — подкрашивающих веществ. Глина дает желтоватый оттенок, земля — коричневый, гипсовые слои — белесый. «Пугаться не стоит. Попадая в воду, пигмент не добавляет какого-то химического загрязнения. В процессе очистки мутность практически полностью убирается, даже в периоды пиковых концентраций. Очистные сооружения с этим хорошо справляются. Цветность уменьшается в 3−4 раза. Тем не менее до потребителя может дойти вода с небольшим оттенком. Чаще всего он фиксируется только в толще, когда вы набираете полную ванну», — рассказала Татьяна Шималина.