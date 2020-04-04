В Барнаульскому аэропорту отменены более двух десятков рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» вслед за остальными временно сократила частоту полетов, сообщает РИА «Новости». Самолеты этого авиаперевозчика будут летать из Барнаула в Москву и обратно только четыре раза в неделю. Рейсы на другие даты отменены, объяснили в Instagram барнаульского аэропорта. При этом, как стало известно altapress.ru, отменены рейсы на определенные даты и других авиаперевозчиков.