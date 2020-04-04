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В Барнаульскому аэропорту отменены более двух десятков рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» вслед за остальными временно сократила частоту полетов, сообщает РИА «Новости». Самолеты этого авиаперевозчика будут летать из Барнаула в Москву и обратно только четыре раза в неделю. Рейсы на другие даты отменены, объяснили в Instagram барнаульского аэропорта. При этом, как стало известно altapress.ru, отменены рейсы на определенные даты и других авиаперевозчиков.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Ранее altapress ru сообщал о сокращении частоты московских рейсов авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии». И вот теперь об этом же заявили в «Аэрофлоте». Представители всех компаний объясняют сокращение частоты полетов по всем направлениям снижением спроса из-за введенных «коронавирусных» ограничений.

Отменены рейсы на следующие даты

  • «S7», рейсы S72601/2602 — 6, 7, 9, 10, 14, 16 апреля 2020 года.
  • «Уральские авиалинии», рейсы U6651/652 — 5, 7, 8, 10, 12, 14 апреля 2020 года.
  • «Аэрофлот», рейсы SU1430/1431 — 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля 2020 года.
  • «СиЛА», рейсы СЛ47/48 — 5 апреля 2020 года.
  • «КрасАвиа», рейсы ЭК83/84 — 11, 14, 18, 25 апреля 2020 года.

Источник: официальный Instagram барнаульского аэропорта 3 апреля.

Представитель аэропорта советует уточнять информацию о рейсе по телефону справочной: +7 3852 543009

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