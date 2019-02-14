В Барнауле заработал магазин «Лента», который закрывали по непонятным причинам

В «Ленте» в 13:00 altapress.ru заявили, что магазин работает в штатном режиме и отказались комментировать, был ли он закрыт, проходила ли в нем эвакуация, и с чем все это было связано.
Очевидцы в Barnaul22 сообщают о якобы «аварийном состоянии крыши».
В единой справочной сети «Лента» altapress.ru рассказали, что около 13:00 к ним пришло письмо из этого магазина о том, что заведение было закрыто «по техническим причинам» и теперь работает.
В МЧС информация об аварийном состоянии крыши «новой» «Ленты» не поступала.