30 января
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Потребитель

В бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России

Под новым названием и управлением появится коллекция одежды в бывших магазинах Zara, которая создана специально для России. Об этом сообщает ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

Zara.
Zara.
Из открытых источников.

По ее словам, теперь это будет абсолютно другой магазин. Безусловным плюсом, по мнению Цветковой, стала коллекция с разработкой специально для России, что поможет учесть климатические условия.

Также она рассказала, что к разработке новой коллекции привлекут специалистов из Inditex.

Эксперт отмечает, первые торговые точки предположительно откроются в столичных торговых центрах. Что касается цен, они останутся в рамках концепции Zara.

Магазины, по которым не расторгли договоры, будут работать под новым названием.

По информации источников, на рынке коммерческой недвижимости торговая сеть будет называться Maag.

По словам управляющего директора Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Олега Войцеховского, если обновленный бренд завезет в Россию новую коллекцию, то открыться магазины должны будут не позже февраля 2023 года.

Он заключил, что, если этого не произойдет, открытие будет только через три месяца с летней коллекцией одежды.

Ранее в барнаульском ТРЦ сняли вывески ушедших брендов.

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