В Бийске и Барнауле стартовал отопительный сезон

25 сентября официально стартовал отопительный период в Бийске и Барнауле. Решение о начале отопительного сезона принимала городская администрация. Сибирская генерирующая компания начинает подачу тепла в социальные учреждения городов.

Чтобы соблюсти гидравлический режим и избежать сбоев и повреждения оборудования, ежегодно запуск отопления начинается постепенно. Первыми тепловую энергию получат социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер, поэтому, для жилого фонда включат отопление, согласно дате, установленной на общем собрании собственников жилья. После запуска тепловой энергии в дома горожан, потеплеет в общественных зданиях и промышленных помещениях.

В Барнауле всех потребителей планируют подключить к отоплению в течение семи дней. Столько же уйдёт на запуск тепловой энергии в Бийске. Там все тепломагистрали уже заполнены и поставлены на циркуляцию.

Сибирская генерирующая компания вела подготовку к ОЗП 2019−2020 годов на протяжении всего межотопительного сезона. На ремонт оборудования Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было направлено 897 млн рублей и 431 млн рублей — для обновления агрегатов Бийской ТЭЦ. В краевой столице СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ на тепловых сетях — до 1,2 млрд рублей. В Бийске на ремонты подземных коммуникаций направили 80 млн рублей. Работы удалось выполнить в заявленном объёме.

Запасы топлива в Бийске и Барнауле также были пополнены заранее. По данным на начало сентября, на угольных складах станций хранится в 3−3,5 раза топлива больше, чем установлено нормативом.

С началом отопительного сезона управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно произвести пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления для своевременной подачи тепла потребителям. Если отопления в доме нет — необходимо обратиться в свою управляющую организацию.