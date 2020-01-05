В «богатом» алтайском селе вместе с жилыми домами отапливают улицу

Приехавшая погостить в Шипуново женщина сняла на видео во дворе дома неутепленную теплотрассу. «Топят улицу», — возмутилась она.

«Это сколько нужно угля, чтобы натопить улицу в 40 градусов? Томенко, посмотри, как люди расходуют государственный бюджет! Я думаю, в Шипуново вам стоит прийти», — негодует женщина на видео, которое опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

На ролике видно, как по улице проходят две трубы центрального отопления, вокруг которых тает снег и собираются проталины.

Пользователи паблика поддержали негодование женщины: «Что толку приборы учёта на домах ставить, все равно потери на жильцов падают!», «У нас в Знаменке тоже самое!», «Так отапливают улицу не только там, в Барнауле много мест, где трубопровод так выглядит!».