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Потребитель

В «богатом» алтайском селе вместе с жилыми домами отапливают улицу

Приехавшая погостить в Шипуново женщина сняла на видео во дворе дома неутепленную теплотрассу. «Топят улицу», — возмутилась она.

В Шипуново нашли "голую" теплотрассу
В Шипуново нашли "голую" теплотрассу
Инцидент Барнаул

«Это сколько нужно угля, чтобы натопить улицу в 40 градусов? Томенко, посмотри, как люди расходуют государственный бюджет! Я думаю, в Шипуново вам стоит прийти», — негодует женщина на видео, которое опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

На ролике видно, как по улице проходят две трубы центрального отопления, вокруг которых тает снег и собираются проталины.

Пользователи паблика поддержали негодование женщины: «Что толку приборы учёта на домах ставить, все равно потери на жильцов падают!», «У нас в Знаменке тоже самое!», «Так отапливают улицу не только там, в Барнауле много мест, где трубопровод так выглядит!».

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