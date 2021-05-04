В чем изюминка турецких сериалов?

Турецкие сериалы популярны во многих странах мира, включая государства постсоветского пространства — Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. В этом нет ничего удивительного, так как в кинокартинах красочно представлена атмосфера роскоши, присутствует интригующая сюжетная линия, есть драматизм, который так любят все зрители.

Смотреть турецкие сериалы в хорошем качестве любят мужчины и женщины, домохозяйки и работающие люди, представители молодого и пенсионного возраста. Рассмотрим основные причины популярности телевизионных кинороманов Турции.

Почему турецкие сериалы имеют такую широкую аудиторию

Красота и роскошь в каждой серии. Декорации и места для съемок подобраны в турецких сериалах просто великолепно.

Яркие и харизматичные актеры. Все главные и второстепенные роли играют красивые актеры с традиционной восточной внешностью.

Отсутствие эротики и сцен с жестокостью. Смотреть сериалы производства Турции можно с детьми , после них всегда остаются только положительные эмоции.

после них всегда остаются только положительные эмоции. Захватывающий сюжет. Интрига держит до самого конца картины , сюжетные линии непредсказуемые , имеют множество поворотов.

Жители постсоветского пространства устали от погонь, бандитов, криминальных разборок, которые в значительных количествах присутствуют в отечественных сериалах. Турецкий кинематограф предлагает совершенно другую картинку с талантливыми актерами, красочными пейзажами и декорациями. Рассмотрим сюжетную линию увлекательной мелодрамы «Доверенное». Выхода этой картины на экраны телевизоров с нетерпением ждали ценители фильмов о любви и верности. Смотреть мелодраму в хорошем качестве можно по ссылке — Доверенное Турецкий сериал.

Картина рассказывает о жизни успешного молодого человека Ямана Кырымлы, который смог выбиться из нищеты, став преуспевающим бизнесменом. Для этого ему пришлось преодолеть множество трудностей. У Ямана есть маленький пятилетний племянник Юсуф, который остался сиротой. Бизнесмен принимает непростое решение и становится опекуном мальчика.

Но Юсуф не может жить без своей тети Сехер, поэтому Яман приглашает ее тоже жить в свой роскошный особняк. Изначально бизнесмен на дух не переносит девушку, но со временем понимает, что не может без нее прожить и дня. Любовная интрига, верность и преданность, проблемы в бизнесе — все это переплелось в единый клубок в мелодраме «Доверенное».

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