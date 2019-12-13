В чем встретить Новый год

Символом наступающего года является Белая Металлическая Крыса. Советуем при выборе костюма обратить пристальное внимание на эти тона и материалы (белые благородные ткани, например бархат или шелк, металлический отблеск на одежде, пайетки, серебряная фурнитура и аксессуары). С таким гардеробом весь год непременно будет замечательным!

До Нового года остались считанные деньки! Прекрасная пора праздничного шопинга, походов в гости и, конечно же, новогодних корпоративов. Сегодня мы подобрали для вас отделы, которые точно помогут определиться с look’ом на все праздники.

Салоны эксклюзивной женской одежды Golden Bant — сочетание качества и неповторимого стиля. Материалы и покрой на высшем уровне: яркий образ для яркого торжества гарантирован. Здесь вы найдете эксклюзивные красивые вечерние наряды для домашней вечеринки или корпоратива. Отдел расположен на третьем этаже.

Фирменный магазин Sanger. Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Фирменный магазин Sanger порадует широким выбором модной и современной одежды для мужчин и женщин. Работы молодых и талантливых дизайнеров обязательно придутся по вкусу ценителям стиля. В этом отделе представлены модели более сдержанных фасонов — классические платья и костюмы, которые будут смотреться очень изысканно, если дополнить их серебряными деталями. Отдел расположен на втором этаже ТРЦ «Пионер».

Мужской салон «Пеплос». Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Настоящие джентльмены обязательно оценят утонченную сдержанность мужского салона «Пеплос». В салоне представлены костюмы, пиджаки, брюки, смокинги, жилеты — более 60 моделей. Элегантная классика сделает каждого мужчину звездой корпоративного праздника. Салон находится на втором этаже.

Магазин «Планета детства». Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Для того чтобы ваши дети блистали на любом торжестве так же ярко, как и вы, отделы «Детский мир», «Планета детства», «Мадагаскар» и «Стрекоза» предлагают большой выбор праздничных нарядов на любой вкус и кошелек. Детские модные тенденции-2020 также рекомендуют вещи белого или стального цвета, с блестящими или металлическими деталями и аксессуарами. Например, мальчикам для праздничного образа можно выбрать необычный жилет или одежду с клепками и металлическими пуговицами, а маленьким принцессам — сияющие платья с пайетками. И, конечно, здесь вы сможете найти милые костюмчики для тематических утренников!

Встречайте этот Новый год с блеском!