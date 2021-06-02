В условиях большой конкуренции ни крупные предприятия, ни торговые точки со средней проходимостью не могут добиться успеха, если не используют рекламу. Она представлена различными конструкциями, посредством которых формируется потребительский спрос. Интересным способом подачи информации считаются яркие вывески и панели, которые относятся к наружной рекламе. Информация, которая транслируется, удобная для восприятия.

Наружная реклама представлена большим ассортиментом носителей. Конкуренцию статичным картинкам составляет видео контент, который выглядит эффектно, демонстрирует на практике высокую эффективность. Демонстрировать видеоролики и графический материал можно с помощью панелей на основе светодиодов, которые в последнее время набирают все большую популярность. Такие конструкции притягивают внимание прохожих и водителей. К преимуществам также стоит отнести круглосуточную работу, так как световые вывести и информационные табло заметны даже в темное время суток.

В чем заключаются преимущества наружной рекламы? Источник: сайт led-displays.ru.

Можно выделить 5 причин, почему стоит купить светодиодный экран в Санкт-Петербурге здесь https://led-displays.ru/svetodiodnyy_ekran.html для рекламных целей:

широкий охват целевой аудитории;

ненавязчивая форма подачи информации;

возможность использования как в помещении , так и на улице;

так и на улице; эффективность;

доступная цена;

презентабельный вид , что положительно сказывается на имидже компании.

Какие есть виды наружной рекламы?

Рекламные носители представлены большим ассортиментом, что позволяет каждой компании подобрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом поставленных целей и выделенного бюджета. Наибольшее распространение сегодня получили следующие виды наружной рекламы:

указатели и вывески;

лайтбоксы;

электронные табло;

стенды;

баннеры;

билборды.

Перспективным направлением в сфере производства наружной рекламы считается LED-технология. Причина в эффектном внешнем виде. Не останется без внимания яркая бегущая строка, видео контент. С помощью подобного подхода можно продвигать как товары и услуги, так и конкретную торговую марку или компанию. Обеспечивается широкий охват, поэтому продажи вырастают уже в первые месяцы после размещения оборудования. Если вы хотите привлечь к себе внимание широкой аудитории, то стоит рассмотреть вариант использования светодиодных панелей разного разрешения и яркости.

Технологии производства светодиодных модулей совершенствуются. Сегодня подобные устройства могут без проблем использоваться при любых климатических условиях, не утрачивая первоначальных характеристик. Но не весь ассортимент, представленный в продаже на российском рынке, радует высокой ценой. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, нужно правильно выбрать поставщика комплектующих. Отдавайте выбор в пользу проверенных компаний, продукция которых прошла проверку на практике и собрала положительные отзывы.

С помощью панелей на основе светодиодов можно правильно подавать рекламную информацию. Она будет мотивировать к покупке целевую аудиторию. При этом не нужно быть навязчивыми, так как яркая картинка сразу бросается в глаза. Разместить панели можно как в помещении, так и на улице. К плюсам также стоит отнести простоту установки и удобство при смене информации. LED-продукция отличается удобным управлением через компьютер. Она также положительно сказывается на имидже компании, так как повышается лояльность клиентов. Результат — рост продаж и размера получаемой прибыли.

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Источник: сайт led-displays.ru.