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В DarkNet продают многомиллионную базу клиентов ВТБ

В ВТБ проверяют информацию о появлении в DarkNet персональных данных клиентов банка, сказали «Известиям» в финансовой организации. Проверка происходит в том числе с привлечением правоохранительных органов.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

«Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из SMS-сообщений и другую информацию», — напомнили в ВТБ.

«Известия» связались с продавцом. По его словам, в распоряжении есть база данных объемом «30−50 млн» записей. Данные могут выгружаться напрямую, день в день. Стоимость одной записи — 25 рублей, заявил продавец.

База, обнаруженная службой безопасности банка в продаже в интернете, содержит ФИО, телефонный номер, серию и номер паспорта, подтвердили в ВТБ. В банке объяснили, что угрозы сохранности средств клиентов нет: такой набор данных не позволяет злоумышленникам предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, однако может быть использован в схемах социальной инженерии.

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