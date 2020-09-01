В DarkNet продают многомиллионную базу клиентов ВТБ

«Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из SMS-сообщений и другую информацию», — напомнили в ВТБ.
«Известия» связались с продавцом. По его словам, в распоряжении есть база данных объемом «30−50 млн» записей. Данные могут выгружаться напрямую, день в день. Стоимость одной записи — 25 рублей, заявил продавец.
База, обнаруженная службой безопасности банка в продаже в интернете, содержит ФИО, телефонный номер, серию и номер паспорта, подтвердили в ВТБ. В банке объяснили, что угрозы сохранности средств клиентов нет: такой набор данных не позволяет злоумышленникам предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, однако может быть использован в схемах социальной инженерии.