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В День защиты детей Росводоканал Барнаул проведет открытый урок чистой воды

Водоканал проведет уроки чистой воды на интерактивной площадке «Город профессий», которая будет проходить во время Зеленого Марафона от Сбера. Мероприятие состоится 1 июня на лыжной базе «Локомотив» по адресу ул. Кутузотва, 140.

Водоканал проведет уроки чистой воды на интерактивной площадке «Город профессий».
Водоканал проведет уроки чистой воды на интерактивной площадке «Город профессий».
Фото предоставлено компанией Водоканал.

Главным событием праздника станет забег для детей и взрослых, а также дисциплина «скандинавская ходьба». Каждый спортсмен получит медаль. Онлайн-регистрация для участия открыта до 26 мая.

На празднике можно будет сделать и добровольное пожертвование (любая сумма от 100 руб). Собранные средства будут направлены в Благотворительный Фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Кроме Барнаула Зелёный Марафон пройдёт более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов.

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