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В «Европлане» новый пикап Haval Wingle 7 от 19 800 руб. в месяц и Volkswagen Polo за 753 руб. в день по подписке

Haval Wingle в Европлане

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает специальные условия на полноприводный пикап Haval Wingle 7. Автомобиль в наличии!
Новинка доступна в лизинг в «Европлане» с минимальным ежемесячным платежом от 19 800 руб. Кроме того, наши клиенты могут оформить пикап с авансом от 5% и удорожанием 0,9%[1].

Пикап Haval Wingle 7 на специальных условиях.
Пикап Haval Wingle 7 на специальных условиях.
АО «ЛК «Европлан»
Haval Wingle 7 — это выносливый рамный пикап, оснащенный высоким клиренсом и защитой картера. Полный привод обеспечивает проходимость пикапа в любых условиях. Автомобиль имеет просторный салон, а большой грузовой отсек позволяет провозить багаж разных габаритов. Кузов идет с антикоррозийным покрытием. Пикап оснащен системами помощи водителю: ABS, ESP и Brake Assist и круиз-контроль.

При оформлении в лизинг Haval Wingle 7 клиент «Европлана» получит свой автомобиль уже на зимней резине.

Volkswagen Polo в Европлане

Volkswagen Polo на специальных условиях.
Volkswagen Polo на специальных условиях.
АО «ЛК «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает воспользоваться подпиской на новый Volkswagen Polo с автоматической коробкой передач и кондиционером. Автомобиль обойдется клиенту в 753 рубля в день. Для сравнения, в каршеринге эта же модель будет стоить от 1 800 руб. в сутки.

В отличие от каршеринга или классической аренды клиент получит абсолютно новый автомобиль, который будет обслуживаться у официальных дилеров. В платежи включена регистрация авто в ГИБДД, автопомощь на дороге, техобслуживание (ТО, плановые замены по износу, внеплановые замены), шинный сервис, телематическая система.

Автомобиль можно эксплуатировать по всей территории России и в СНГ. В случае ДТП клиенту не придется ничего оплачивать — страхование автомобиля идет без франшизы и штрафов.

Для оформления подписки на Volkswagen Polo нужно оставить заявку на сайте «Европлана» и заключить договор аренды. Для удобства клиента компания доставит автомобиль к дому или офису.

Ежемесячный платеж от 19 875 руб.: аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 3,44%. Выкупной платеж — 3%. Аванс от 5% от цены техники по ДКП с НДС: ежемесячный платеж от 37 574 руб., удорожание 6,78%, срок лизинга 60 месяцев. Выкупной платеж — 3%. Удорожание 0,9%: ежемесячный платеж от 75 648 руб., аванс 49% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 12 месяцев. Выкупной платеж — 5%. Расчёты приведены в рублях для автомобиля Haval Wingle 7 с рекомендованной ценой от 1 749 000 рублей и выкупным платежом 3%.

Условия действительны на 27.11.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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