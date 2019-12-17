В 2020 году Барнаул снова перекопают. Где будут копать и почему после большого летнего ремонта трубы все ещё рвутся

В 2020 году Барнаул снова ждет большой ремонт тепловых сетей — в восстановление системы вложат не меньше, чем в 2019-м. Между тем, несмотря на замену самых ветхих трубопроводов и все перенесенные в нынешнем году неудобства, коммунальные инциденты продолжают происходить. Почему пока не получается жить без них, каковы «фишки» программы-2020 и как выберут, где копать? Об этом рассказали на круглом столе в ИД «Алтапресс».

1 Почему в Барнауле продолжаются коммунальные аварии?

В 2019 году в ремонт и перекладку теплосетей инвестор — Сибирская генерирующая компания — вложил 1,2 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше, чем в 2018 году, напомнил директор «Барнаульской теплосетевой компании» (БТСК) Александр Гросс.

С мая по сентябрь переложено 30 км (что близко к нормативному требованию), заменено около 50 самых сложных участков.

Тем не менее с начала отопительного сезона обнаружили и устранили 191 повреждение на теплосетях — это на 35% больше, чем годом раньше. С чем связан рост повреждений?

С тем, что в системе накопился огромный износ. По данным СГК, около 700 километров трубопроводов пора отправить на заслуженный отдых — им больше 30 лет. И повреждения на них могут произойти в любой момент — даже если в ходе летней опрессовки их «болезнь» себя не проявила.

Александр Гросс , Анатолий Суворов , Вячеслав Перерядов. Анна Зайкова.

Факт СГК в Барнауле обслуживает 1338 км тепловых сетей, 96% потребителей города.

2 Как выбирают трубы для ремонта и перекладки?

Чтобы выбрать критически важные участки и эффективно потратить деньги, в 2018 году БТСК провела технический аудит системы. Затем составила карту-«светофор». Красным пометили самые трудные участки: их надо менять в ближайшие пять лет. Желтым — сети, которые приближаются к кризису. Зеленым — удовлетворительные.

Затем составили программу. В нее попали самые старые, ветхие и опасные участки, на которых случалось больше всего повреждений. В 2019 году приоритет отдавали тем участкам, от которых запитано больше потребителей (при прочих равных условиях).

Такие же принципы отбора будут использовать и в 2020 году. То есть перекопают в Барнауле, в основном, места пролегания «красных» участков трубопроводов.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова. Круглый стол в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова. Круглый стол в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Факт Депутаты БГД добились увеличения гарантийного срока по благоустройству с 3 до 5 лет.

3 Кто-нибудь контролирует , как энергетики ремонтируют и перекладывает трубы?

Александр Гросс говорит: «Мы, как под микроскопом». В 2019 году депутаты Барнаульской гордумы создали штаб. Каждому району назначили куратора. На руки ему выдали чек-лист.

Куратор еженедельно объезжал «свои» объекты и отмечал в чек-листе недостатки и результаты. А также делал фото. На штабе все чек-листы сводили воедино и каждую проблему отрабатывали с БТСК.

«На начальном этапе не хватало культуры проведения работ, где-то не всегда было огорожено, где-то не хватало паспорта объекта. Но уже в первой половине срока на всех объектах появился порядок: и ограждение, и паспорт.

Везде был компетентный старший по объекту, который мог дать пояснения, когда начали работу, когда закончат, какие сложности и т. д.», — рассказал депутат БГД Вячеслав Перерядов.

Вячеслав Перерядов. Анна Зайкова. Факт 11 подрядчиков из Барнаула, Новокузнецка и Красноярска в Барнауле занимались ремонтом и перекладкой тепловых сетей.

4 Как согласовывали ремонты и перекладку труб с программами по ремонту дорог и дворов?

Вопрос синхронизации капремонта дорог и сетей энергетики изначально проработали с мэрией Барнаула.

Кроме того, его взяли под контроль депутаты БГД — чтобы энергетики не раскапывали участок, только что отремонтированный по программе «Безопасные и качественные дороги» или «Безопасный и комфортный город».

«Синхронизация этих процессов — самая большая трудность. У города никогда не было таких денег, которые сейчас вливаются в дорожную отрасль, в дворовые территории и восстановление тепловых сетей. Эти вопросы мы тоже контролировали на заседаниях штаба», — рассказал другой депутат БГД Евгений Носенко.

Факт Работы по благоустройству раскопанных участков завершены в октябре 2019 года.

«При выполнении благоустройства всё делается цивилизованно. Вплоть до того, что земля вывозится, засыпается другой грунт — такой, какой должен быть по технологии», — рассказал Анатолий Суворов, директор МУП «ДЕЗ № 1 Ленинского района».

Анатолий Суворов. Анна Зайкова.

5 Что будет сделано в теплосетевом комплексе в 2020 году?

План СГК — в первые пять лет переложить 132 км теплосетей Барнаула. На этом энергетики не остановятся — вся их программа рассчитана на 10 лет. Но чтобы кардинально улучшить положение и остановить старение теплосетевого хозяйства, надо в короткие сроки вложить в него крупную сумму.

2020 год для Барнаул будет вторым годом ударной «пятилетки»: в восстановление вложат 1,2 млрд рублей (как и в 2019-м).

Барнаул будет вновь перекопан — ведь в планах переложить еще 30 км трубопроводов. Депутаты БГД пообещали вновь создать штаб, контролировать работу на всех объектах и следить за синхронизацией работ с ремонтом дорог и дворов.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Факт 7,8 млрд рублей будет вложено в теплосетевой комплекс Барнаула.

6 Каковы особенности программы по тепловым сетям на 2020 год?

У программы-2020 есть «фишки».

Во-первых, 2020 году энергетики приступят к работе, которой давно ждут тысячи барнаульцев: восстановлению в домах циркуляционных трубопроводов. «Чтобы люди не ждали, пока из горячего крана стечет холодная вода», — пояснил Гросс.

Во-вторых, увеличат вложения в центральные тепловые пункты — бойлерные. Это тоже важный элемент системы — если там происходит нарушение, страдает много потребителей. В 2019 году провели техперевооружение 7 ЦТП и отремонтировали здания восьми бойлерных. В 2020 году объем вложений составит 200 млн рублей.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Факт В 2020 году заменят оборудование на 46 ЦТП, восстановят 4 км циркуляционных трубопроводов.

7 Почему нельзя сразу отремонтировать так , чтобы повреждений на сетях стало меньше?

Чтобы заменить 700 км плохих трубопроводов, по оценкам СГК, нужно 23−25 млрд рублей, рассказал Александр Гросс. Таких денег сегодня нет, но даже если бы они были, физически выполнить перекладку такого объема сетей за 1−3 года невозможно — на это требуется 15 лет.

Но и ничего делать нельзя: износ в системе накопился огромный. В 1990—2000-е годы в инфраструктуру города почти не вкладывали.

И если ничего не делать, через 10 лет средний возраст теплосетей в Барнауле возрос бы с 34 до 44 лет, доля теплосетей-пенсионеров (возрастом старше 30 лет), с 60 до 85%.

А количество повреждений увеличилось бы на 49% - до 136 на каждые 100 км тепловых сетей.

«Да, ремонтные работы создают для горожан неудобства. В определенный период и Ленинский проспект имел одну полосу движения. Но мы как депутаты объясняем жителям, что это важно и необходимо, потому что сети изношены. Как правило, встречаем понимание», — рассказал Вячеслав Перерядов.