В 2021 году «Россети» направят 8,4 миллиардов рублей в техобслуживание и ремонты электросетей Сибири

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании Правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского Федерального округа (СФО) к прохождению отопительного сезона 2021−2022 гг. сообщил о производственных мероприятиях «Россети Сибирь», «Россети Томск», филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири в преддверии осенне-зимнего периода (ОЗП).

Электромонтер. Фото: архив компании «Россети Сибирь»

«Прохождение ОЗП в Сибири связано со сложными погодными явлениями, характерными для региона уже ранней осенью. Среди них — частые колебания температуры около нуля, сильный ветер, экстремальные морозы. Подготовку к сезону максимальных нагрузок завершим к концу сентября. В число приоритетов компании „Россети“ также входит обеспечение комфортных условий работы персонала, задействованного на энергообъектах в неблагоприятном климате. Кроме этого, в срок будут реализованы мероприятия инвестиционной программы по усилению системной надежности», — отметил Андрей Рюмин.

На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в 2021 году в Сибири будет направлено 8,4 млрд рублей, что на 600 млн больше, чем в 2020 году. В рамках программы осуществляется ремонт подстанционного оборудования, опор линий электропередачи (ЛЭП), фундаментов, замена проводов и изоляторов, расчистка просек ЛЭП. Все мероприятия ТОиР выполняются в соответствии с графиком.

Персонал и спецтехника в СФО к настоящему времени полностью готовы к прохождению ОЗП и аварийно-восстановительным работам, запас оборудования и материалов укомплектован на 100%, на случай возможных аварий подготовлено 540 резервных источников питания совокупной мощностью 45 МВт.

На территории Алтайского края ремонтную кампанию 2021 года филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» уже выполнил более чем на 60 процентов, а по некоторым позициям — на 80 процентов. В этом году алтайские энергетики вложат в ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства более миллиарда рублей и более 800 миллионов в реконструкцию и модернизацию.

В планах «Алтайэнерго» до начала периода максимальных нагрузок на сети и подстанции, отремонтировать более 8 тысяч километров линий электропередачи, напряжением 0,4 — 110 киловольт, заменить почти 24 тысячи изоляторов и две с половиной тысячи опор воздушных линий электропередачи. Отремонтировать больше полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 180 подстанций напряжением 35−110 киловольт.

Проводится также реконструкция и модернизация объектов. Например, на нескольких линиях электропередачи 10 киловольт в этом году установили реклоузеры — маленькие интеллектуальные устройства, позволяющие значительно сократить перерыв электроснабжения жителей во время нештатных ситуаций.

Ведется и масштабная реконструкция подстанции «Санниковская» в пригороде Барнаула. Здесь заменят практически все оборудование, в том числе и два силовых трансформатора. Жители пригородных поселков, после завершения реконструкции, безусловно, почувствуют улучшение качества электроснабжения.