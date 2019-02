В 2018 году россияне покупали более дорогие смартфоны

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги работы розничной сети. В 2018 году клиенты стали больше покупать смартфоны стоимостью выше 30 тысяч рублей. Среди дорогих смартфонов больше всего выросли продажи флагманских моделей стоимостью от 45 000 рублей. Их продажи увеличились в 2,6 раза по сравнению с 2017 годом.

Самый большой рост продаж смартфонов зафиксирован в Москве. В столице количество проданных девайсов за год выросло на 106%. Клиенты из Ямало-Ненецкого автономного округа в два раза обогнали Москву по приросту продаж смартфонов стоимостью выше 45 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе продажи дорогих смартфонов выросли в 5,5 раз, а в Москве в 3 раза.

Самыми продаваемыми брендами стали Samsung, Honor+Huawei, Apple, Xiaomi и Nokia. Согласно исследованию магазинов сотовых операторов, проведенного агентством «Телеком дейли», Билайн в 2018 году лидирует по наличию самых востребованных моделей смартфонов.

Клиенты на 23% увеличили число покупок с помощью финансовых сервисов. Более половины смартфонов стоимостью свыше 40 000 рублей были приобретены в кредит. Беспроцентная рассрочка составила 80% из всех выданных кредитов. Средний ежемесячный платеж при покупке в рассрочку — 1 700 рублей в месяц. Удобные условия покупки упростили приобретение нового смартфона.

Также увеличению продаж смартфонов способствовал трейд-ин. Самой популярной моделью, которую клиенты сдавали по программе трейд-ин, стал iPhone 5S 16 Gb. В среднем старый смартфон оценивался в 6 000 рублей.

В 2018 году при покупке смартфонов можно было получить в подарок связь, аксессуар, а также скидку на покупку аксессуара. Более 50 акционных предложений увеличили трафик в магазины и способствовали продаже более дорогих девайсов. Только в июне клиентам в акции со смартфонами Samsung подарили более 16 млн минут и более 548 тысяч гигабайт.

Клиентам доступен одинаковый ассортимент на всей территории России. В 2018 году магазины Билайн появились в 360 новых городах. В первой пятерке по количеству проданных смартфонов находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург.

Основными драйверами продаж стало увеличение сети магазинов в два раза, расширение ассортимента девайсов и аксессуаров, рост продаж с помощью финансовых сервисов, рекордное число акционных предложений и запуск в магазинах партнерских зон (кофеен, пунктов выдачи заказов, банкоматов и других). Исследование магазинов сотовых операторов, проведенное агентством «Телеком дейли», признало Билайн лидером по уровню сервиса в 2018 году.

*По данным статистики ПАО «ВымпелКом»

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.