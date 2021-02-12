В 2020 году у Россети Сибирь в Алтайском крае появилось более 2000 новых потребителей

Среди новых абонентов фельдшерско-акушерские пункты в селах Киприно, Луговое, Шумилиха, детские сады в Ае и Калмыцких мысах, школы в Курочкино и Заводском.

Компания «Россети Сибирь»

Качественный состав новых абонентов разный. Большая часть — это физические лица. В последние годы активно развивается строительство пригородных поселков, поэтому большой объем работ по техприсоединению ведется в этой территории. Например, энергетиками было проведено подключение жилого микрорайона села Фирсово, мощностью 1,8 мВт.

Среди вновь присоединенных потребителей много объектов образования и здравоохранения: 24 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, пять детских садов, центр детского творчества в селе Фирсово, пять школ, 10 крупных производственных предприятий.

Также к сетям крупнейшей электросетевой компании Алтайского края в прошлом году присоединились более 10 крупных производственных предприятий, в их числе: Леньковский сельмашзавод, молочноприемный пункт в Волчихинском районе, электроустановки особой экономической зоны и другие.

Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих, Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. Создание новых мощностей очень важно для развития региона.

В Алтайском филиале в 2020 году выполнено 2158 договоров на технологическое присоединение к сетям компании общей мощностью почти 100 мВт. А на территории обслуживания «Россети Сибирь» всего в этот период заключено 20 680 договоров на техприсоединение к сетям общей мощностью 0,79 гигаватт (ГВт). Подключено к сетям 20 306 электроустановок заявителей суммарной мощностью 0,68 ГВт.