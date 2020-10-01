Новая автозаправочная станция начала работу по адресу ул. Красноармейская, 58/1. Она стала четвертой АЗС сети «Газпромнефть» в республике Алтай.

На АЗС реализуется топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода: бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти». Топливо доставляют современные бензовозы «Газпромнефть-Транспорта», его сохранность в пути контролируется с помощью целого ряда технических решений и цифрового мониторинга параметров. По прибытии бензовоза на АЗС сотрудники производят входную проверку нефтепродуктов и отбирают контрольные пробы. Дополнительные инспекции качества в режиме внезапных проверок осуществляют мобильные лаборатории и бригады пробоотборщиков.

Работу измерительного оборудования на АЗС, в том числе, точность топливораздаточных колонок, регулярно проверяют специалисты службы метрологического контроля. Подразделение не входит в структуру сети АЗС «Газпромнефть» и действует по принципу стороннего аудитора.

На территории АЗС работает кафе под собственным брендом Drive Cafe и магазин, в ассортименте которого несколько сотен наименований товаров. Автолюбители также могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, постом подкачки шин, долива воды и услугами заправщика.

В Горно-Алтайске открылась первая АЗС сети «Газпромнефть». Архив компании

К оплате принимаются банковские карты, сервисные карты «Опти 24», бесконтактные и виртуальные карты накопительной бонусной программы «Нам по пути».

С полным списком АЗС сети «Газпромнефть» в республике Алтай и других регионах можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении. Там же можно проверить наличие нужных марок топлива, актуальные цены, проверить бонусный баланс, узнать о текущих акциях на топливо и сопутствующие товары и проложить удобный маршрут до АЗС.

Cправка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает более 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России. В Сибири сеть АЗС «Газпромнефть» представлена в 9 регионах: Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Хакасия.