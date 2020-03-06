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В 11 городах Алтая запустился трейд-ин для смарт-часов

В Алтайском крае и Республике Алтай «МегаФон» запустил трейд-ин для «умных» часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20% в 31 магазине региона.

«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

В 31 салоне 11 городов и поселков Алтайского края и Республики Алтай стартовала программа утилизации носимых устройств. К утилизации принимаются любые смарт-часы, детские часы или фитнес-трекеры независимо от их состояния, в том числе неработающие устройства с разбитым экраном. При этом можно получить скидку на покупку нового устройства из любой категории.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro составит 15 000, на Honor 20 Pro — 5 000 рублей. Оформить покупку можно в 2050 магазинах «МегаФон Ритейла» в 520 городах России.

Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать свою учетную запись от часов.

«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», — отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Программа трейд-ин работает в магазинах «МегаФон Ритейл» c декабря 2017 года. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах «МегаФон Ритейл» доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов в штуках и в рублях составляет больше 20% и показывает непрерывный рост. Трейд-ин позволяет безопасно сдать старое устройство и сэкономить время, которое пришлось бы потратить, пытаясь продать его самостоятельно.

«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
«МегаФон» создал собственную многофункциональную облачную платформу.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Справка

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний интернета вещей — 2018 в России по данным Rusbase.

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