В городе, но на природе: где в Барнауле можно душевно отдохнуть с семьей и друзьями

В Алтайском крае холода отступили, на улице заметно потеплело и теперь на свежем воздухе хочется проводить больше времени. Для того, чтобы отвлечься от городской суеты, необязательно ехать куда-то несколько часов. Насладиться природой и душевно отдохнуть с друзьями и близкими можно в бутик-отеле «Золотая подкова» , который находится в лесу в нагорный части Барнаула. Из центра города туда можно добраться за несколько минут.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.

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В России многие любят отмечать дни рождения и семейные праздники с друзьями и близкими. Ночтобы весело провести время вместене нужен особый поводведь нет ничего приятнеечем сидеть за одним столом в хорошей компании. На обширной территории «Золотой подковы» места хватит всем. На свежем воздухе дышится особенно легконастроение сразу же улучшается. К тому жерадует красивый вид и отсутствие громких звуковкоторые нарушают покой в городе.

В «Золотой подкове» слышно лишь пение птиц, а отдых проходит в полной гармонии с окружающим миром. Здесь можно своими глазами увидеть, как после холодной зимы пробуждается природа. В бутик-отеле есть возможность отдохнуть любой компанией, гуляя по живописным местам и наслаждаясь чистым воздухом реликтового леса.

Жаркие бани

На территории бутик-отеля находится банный комплекс. Многие гости отмечают, что побывав там один раз, хочется сделать поход в баню традицией. Это и неудивительно, ведь в «Золотой подкове» есть все для комфортного отдыха. Гости могут взбодриться и попариться в малой или большой бане. В стоимость входят: веник, банные принадлежности и средства гигиены. После кедровой парилки можно продолжить отдых в большой обеденный зоне или расслабиться и в ванной-спа с подогревом. Она находится на улице рядом с баней, оттуда открывается красивый вид на хвойный лес. После этого многие любят брать мангал и самостоятельно готовить вкусные шашлыки. Это целый ритуал со своими особенностями и правилами. Некоторые гости каждый год отмечают приход весны этим вкусным блюдом.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем. Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.

Вместительные банкетные залы

В «Золотой подкове» можно весело и с размахом отметить день рождения и любой другой праздник. На просторной территории бутик-отеля никто не помешает вашему отдыху в кругу родственников и друзей. Банкетный зал вместит до 100 человек, компании поменьше могут провести время в банкетной зоне апартаментов. В этом зале места хватит для 12 человек. Кроме того, можно отдохнуть в беседке. Оттуда открывается красивейший вид на лес.

Уютный ресторан

В ресторане «Золотой подковы» можно провести романтический вечер или просто отдохнуть с близкими. Профессиональные повара порадуют вкусными блюдами русской и европейской кухни. Недавно меню расширили и дополнили. Одна из новинок — различные блюда на углях из мраморной говядины. Повара используют натуральное мясо алтайских производителей. Кроме того, дизайнеры обновили интерьер ресторана, теперь зал стал еще более светлым и уютным. Ресторан работает с 12:00 до 00:00 часов с понедельника по воскресенье. Есть возможность заранее забронировать столик на определенную дату или сделать это на месте.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.

Комфортный отель

Отдохнуть от шумной городской жизни можно и в номерах бутик-отеля. Гостиница находится в живописном месте в тени деревьев. Компания из нескольких человек может разместиться в трехкомнатном номере, который занимает два этажа. Внутри — просторная гостиная, две спальни и обширная банкетная зона.

В «Золотой подкове» гости могут выбирать номера различной категории, также есть люкс и полулюкс. Для молодоженов есть особое предложение: номер-студия «Золотой стандарт». Внутри есть большая кровать с балдахином, джакузи, мини-бар и многое другое.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.