В городе стартует сезон осенних продовольственных ярмарок «Сделано в Барнауле»

Горожане смогут приобрести овощи местных сельхозтоваропроизводителей: картофель, свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки и др. Для посетителей ярмарки будет представлен широкий ассортимент свежего меда, оздоравливающей и пчелопродукции, также можно будет купить саженцы и семена.
Широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края. Товаропроизводители представят: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты.
Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
- пр. Красноармейский, 131
- пр. Ленина, 71
- ул. 50 лет СССР, 51а
- пл. Народная
- пр. Ленина, 152
- ул. Г. Титова, 9
- пр. Красноармейский, 36;
- ул. Чайковского, 21
Время проведения ярмарки с 10:00 до 14:00 часов.
Ярмарочная торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер дезинфекции и профилактики коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края
Телефон для справок: 37−04−64.
Фото: архив Администрации г. Барнаула