В городе стартует сезон осенних продовольственных ярмарок «Сделано в Барнауле»

В субботу, 12 сентября , в Барнауле начинается сезон традиционных осенних продовольственных ярмарок. Ярмарочные площадки будут организованы в каждом из районов города, — сообщает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Горожане смогут приобрести овощи местных сельхозтоваропроизводителей: картофель, свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки и др. Для посетителей ярмарки будет представлен широкий ассортимент свежего меда, оздоравливающей и пчелопродукции, также можно будет купить саженцы и семена.

Широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края. Товаропроизводители представят: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты.

Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:

Железнодорожный район пр. Красноармейский , 131

131 пр. Ленина , 71 Индустриальный район ул. 50 лет СССР , 51а Ленинский район пл. Народная Октябрьский район пр. Ленина , 152

152 ул. Г. Титова , 9 Центральный район пр. Красноармейский , 36;

36; ул. Чайковского , 21

Время проведения ярмарки с 10:00 до 14:00 часов.

Ярмарочная торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер дезинфекции и профилактики коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания» организаторы простят посетителей соблюдать масочный режим.

Телефон для справок: 37−04−64.

Фото: архив Администрации г. Барнаула