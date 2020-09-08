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В городе стартует сезон осенних продовольственных ярмарок «Сделано в Барнауле»

В субботу, 12 сентября, в Барнауле начинается сезон традиционных осенних продовольственных ярмарок. Ярмарочные площадки будут организованы в каждом из районов города, — сообщает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Горожане смогут приобрести овощи местных сельхозтоваропроизводителей: картофель, свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки и др. Для посетителей ярмарки будет представлен широкий ассортимент свежего меда, оздоравливающей и пчелопродукции, также можно будет купить саженцы и семена.

Широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края. Товаропроизводители представят: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты.

Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:

Железнодорожный район
  • пр. Красноармейский, 131
  • пр. Ленина, 71
Индустриальный район
  • ул. 50 лет СССР, 51а
Ленинский район
  • пл. Народная
Октябрьский район
  • пр. Ленина, 152
  • ул. Г. Титова, 9
Центральный район
  • пр. Красноармейский, 36;
  • ул. Чайковского, 21

Время проведения ярмарки с 10:00 до 14:00 часов.


Ярмарочная торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер дезинфекции и профилактики коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания» организаторы простят посетителей соблюдать масочный режим.

Телефон для справок: 37−04−64.

Фото: архив Администрации г. Барнаула

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