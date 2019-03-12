В Госдуме хотят запретить рекламу на телевидении и радио по воскресеньям

По мнению авторов идеи, реклама вмешивается в жизнь людей, при этом навязывая не только услуги и товары, но и ценности с мировоззренческими установками. А во время демонстрации роликов во время художественных фильмов реклама, якобы, портит художественное впечатление.
Из пояснительной записки к законопроекту:
Реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая духовные и культурные ценности на второй план.
Особенно влиянию рекламы подвержены дети, считают депутаты-«жириновцы». Маленькие граждане по выходным сидят дома и смотрят телевизор, где им навязывают рекламу. Чтобы оградить подрастающее поколение от этого, в ЛДПР и предлагают не показывать рекламу по воскресным дням.