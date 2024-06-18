В Госдуме одобрили запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним с 1 сентября

В Госдуме в первом чтении одобрили проект о запрете на продажу энергетиков детям c 1 сентября, сообщает РБК.

Сейчас запрет действует в 65 регионах. Если закон примут, то несовершеннолетние по всей России не смогут купить энергетик. Продавец будет вправе требовать документ, удостоверяющий личность. О вреде энергетических напитков высказался Вячеслав Володин.

Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, — заявил спикер Госдумы.

Так же Володин подчеркнул, что запрет поможет защитить здоровье детей.

Среди последствий употребления энергетиков Роспотребнадзор называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное их употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда.

Энергетики так же противопоказаны беременным и пожилым людям.

Законопроект внесли в Госдуму в середине мая. Тогда Володин заявил, что среди молодежи каждый второй употребляет энергетики.

Ранее сообщалось, что увеличилось время продажи алкоголя в Алтайском крае.

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