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В Госдуме отрицают начало массовых проверок пенсионеров и отъем у них «излишка»

Проверок пенсионеров на наличие скрытых доходов, о которых в воскресенье 29 ноября сообщил ряд СМИ, в 2021 году проводиться не будет. Так прокомментировал эту информацию замглавы фракции «Единой России» депутат Госдумы Андрей Исаев. Депутат ссылался на сведения, полученные им в Пенсионном фонде и Минтруда.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0

Из-за чего возник шум

Счетная палата России выявила много нарушений в назначении пенсий — как незаконных переплат, так и недоплат, сообщают РИА Новости.

И вот 29 ноября в интервью изданию «Прайм» экономист Людмила Иванова-Швец сообщила: российских пенсионеров хотят проверить на наличие дополнительных доходов. Кроме того, проверить планируется и получателей «северных» доплат — на место жительства.

Экономист утверждала, что пенсионеры, незаконно получившие доплату к пенсии, будут обязаны вернуть ее в ПФР.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Как развивалась история

В этот же день еще два экономиста заявили News.ru, что по результатам проверки могут потерять доплаты две категории пенсионеров.

Под угрозой находятся выплаты гражданам, которые, будучи на заслуженном отдыхе, переехали за границу или уехали с северных территорий.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Как опровергали информацию

В этот же день 29 ноября различные СМИ эту информацию опровергли.

Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права", — заявил Андрей Исаев.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Опровергла ее и председатель общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова в «Российской газете».

Она сказала, что массовых проверок не планируется, и что разговоры о неких проверках дополнительных доходов говорят о недопонимании действующей пенсионной системы.

Официальной информации непосредственно из ПФР и Минтруда пока не поступало.

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