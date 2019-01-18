В Госдуме предлагают продавать спиртное и сигареты только в специальных магазинах

В обычных продуктовых магазинах, в случае принятия этого законопроекта, спиртное и сигареты купить будет нельзя. По мысли депутата-«жириновца», это уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будут провоцировать в несовершеннолетних желания попробовать пиво и сигареты.

До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему.