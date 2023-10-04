В Госдуме рассказали о блокировке VPN-сервисов для доступа к Instagram*

Матвейчев пояснил, что есть VPN-сервисы, которые соблюдают правила Роскомнадзора и блокируют запрещенный контент. Однако есть нарушители и соответственно блокируют уже их.
Также ранее планировали выпустить приказ 1 марта 2024 года, согласно которому все сервисы VPN будут заблокированы.
Также Роскомнадзор напомним, что использование таких сервисов уже запрещено в России.
*Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее жители Алтайского края столкнулись с массовым сбоем во "ВКонтакте".