Жители Алтайского края столкнулись с массовым сбоем во "ВКонтакте". Социальная сеть медленно работает, неохотно открывает сервисы и даже переиначивает названия некоторых функций. Altapress.ru попытался разобраться в произошедшем.

Согласно сервису Brand analytics, массовые сбои наблюдают с 20 июня. Сообщения поступали из Москвы, Перми, Кирова, Санкт-Петербурга и других регионов.

Всего жалоб поступало от 67% пользователей. 19% отмечали сбои в работе приложения и 11% пожаловались на работу сайта.

21 июня большая часть проблем решилась, однако жалобы продолжили поступать из Алтайского края.

Так жители края возмущены медленной работой социальной сети. Некоторые отметили странный сбой в виде замены названий функций на странные формулировки.

Сбой во "Вконтакте" Предоставлено altapress.ru

Причины сбоев неизвестны.