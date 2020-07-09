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9 июля
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Потребитель

В Госдуме решили защитить россиян от дополнительных услуг при оформлении кредитов

Госдума РФ 9 июля рассмотрит в первом чтении проект закона о запрете для банков настаивать на дополнительных услугах при оформлении потребительского кредита.

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Законопроект распространяется и на ограничение полной стоимости ипотечного займа, сообщает РИА Новости.

Правительство РФ, которое выступило инициатором законопроекта, предполагает, что документ поможет защитить интересы россиян, а также наладить доверие между заёмщиком и банком.

Если законопроект одобрят, то банковские организации не смогут включать в договор требование об обязательном неснижаемом остатке со счета, с которого происходит оплата задолженности по кредиту, а также навязывать дополнительные услуги, пишет News.ru.

Законопроектом также ограничивается размер неустойки — он не сможет превышать 20% от просроченного долга.

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