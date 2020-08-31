В игорной зоне Алтайского края появилась мобильная связь

Компания Tele2 первой запустила мобильную связь на территории игорной зоны в Алтайском крае. Посетителям стали доступны звонки и скоростной мобильный интернет 4G. Раньше эти услуги там не оказывал ни один оператор.

Об этом на пресс-конференции 27 мая рассказал Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае.

Базовую станцию поставили в ходе строительства сети в Республике Алтай. Во время реализации проекта в соседнем регионе оператор Tele2 улучшал качество связи на границах двух Алтаев и в туристических местах края, одним из которых и стала игорная зона.

Напомним, сеть Tele2 в Республике Алтай работала в тестовом режиме уже летом. Компания вводила в эксплуатацию базовые станции постепенно, по мере строительства инфраструктуры. Коммерческий запуск состоялся 27 августа.

Зона покрытия сети Tele2 охватывает все наиболее популярные туристические места Республики Алтай — Телецкое озеро и Артыбаш, Чемал, Майму, Элекмонар, Соузгу, Манжерок, Чуйский тракт от Бийска до Горно-Алтайска, Чемальский тракт. Абонентам доступны услуги связи в стандартах 2G и 4G.

Около 160 тыс. абонентов Tele2 приезжают в Республику Алтай из других регионов ежегодно. Каждый день сетью пользуются 10 тыс. человек. Республика Алтай стала 68-м регионом России, в котором появились услуги связи от Tele2.

При разработке тарифов оператор следовал тем же принципам, что и в других регионах, рассказал Роман Князев, директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае.

По его словам, тарифы линейки «Мой Tele2» включают простые и удобные сервисы: перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц, возможность делиться гигабайтами друг с другом, а при нулевом или отрицательном балансе — пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс».

Абонентам открыт безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам и безроуминговые условия в поездках по стране. Выгодная особенность для любителей телефонных разговоров: звонки на номера Tele2 по всей России бесплатны и не уменьшают пакеты минут.