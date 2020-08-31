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В игорной зоне Алтайского края появилась мобильная связь

Компания Tele2 первой запустила мобильную связь на территории игорной зоны в Алтайском крае. Посетителям стали доступны звонки и скоростной мобильный интернет 4G. Раньше эти услуги там не оказывал ни один оператор.

Tele2 запустила сеть на Алтае
Tele2 запустила сеть на Алтае
Фото из архива Tele2

Об этом на пресс-конференции 27 мая рассказал Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае.

Базовую станцию поставили в ходе строительства сети в Республике Алтай. Во время реализации проекта в соседнем регионе оператор Tele2 улучшал качество связи на границах двух Алтаев и в туристических местах края, одним из которых и стала игорная зона.

Напомним, сеть Tele2 в Республике Алтай работала в тестовом режиме уже летом. Компания вводила в эксплуатацию базовые станции постепенно, по мере строительства инфраструктуры. Коммерческий запуск состоялся 27 августа.

Зона покрытия сети Tele2 охватывает все наиболее популярные туристические места Республики Алтай — Телецкое озеро и Артыбаш, Чемал, Майму, Элекмонар, Соузгу, Манжерок, Чуйский тракт от Бийска до Горно-Алтайска, Чемальский тракт. Абонентам доступны услуги связи в стандартах 2G и 4G.

Около 160 тыс. абонентов Tele2 приезжают в Республику Алтай из других регионов ежегодно. Каждый день сетью пользуются 10 тыс. человек. Республика Алтай стала 68-м регионом России, в котором появились услуги связи от Tele2.

При разработке тарифов оператор следовал тем же принципам, что и в других регионах, рассказал Роман Князев, директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае.

По его словам, тарифы линейки «Мой Tele2» включают простые и удобные сервисы: перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц, возможность делиться гигабайтами друг с другом, а при нулевом или отрицательном балансе — пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс».

Абонентам открыт безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам и безроуминговые условия в поездках по стране. Выгодная особенность для любителей телефонных разговоров: звонки на номера Tele2 по всей России бесплатны и не уменьшают пакеты минут.

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