В известной барнаульской компании взяли курс на роботизацию и выведение производства на уровень «индустрии 4.0»

Компанию «Мартика», выпускающую товары для дома из пластика, ждет большая модернизация. Ее задача — кардинально перестроить бизнес-процессы и везде, где можно, заменить людей на роботов. В будущем здесь намерены сделать все свое производство «умным» — перевести его на уровень «индустрии 4.0». Как здесь идет перестройка и что в компании хотят получить? Об этом altapress.ru рассказали ее сотрудники.

Точен и аккуратен

Первый робот, с которым знакомятся корреспонденты «СК» на производственной площадке «Мартики», установлен на автомате по производству полиэтиленовых крышек.

Это что-то вроде большой руки с электронной начинкой. На наших глазах она достает «свежеиспеченную» продукцию и ритмично укладывает ее в коробку.

Раньше упаковкой крышек занимались люди, рассказывает технический директор «Мартики» Владимир Овсянников. Теперь — этот промышленный робот.

Он выдерживает ритм, не допускает сбоев и точно выполняет все, на что запрограммирован. В отличие от людей робот не боится коронавируса, гриппа и других эпидемий. И не нуждается в отдыхе — ну, разве что в техосмотре.

Автоматы и люди

Всю продукцию в «Мартике» делают автоматы — их в компании порядка 80 примерно на 500 товарных позиций. Старые машины постепенно выводят «с поля» и меняют на современные и более экономичные, продолжает Владимир Овсянников.

Начальник производственно-технического отдела Тимофей Молчанов показывает машину по производству цветочных горшков.

«Это уже станок нового поколения. На нем стоят электродвигатели, потребляющие на 30% меньше электроэнергии, чем прежние, гидравлические», — объясняет он.

Оператор большинству автоматов все еще нужен, например чтобы забрать только что сошедшую «со стапелей» продукцию, зачистить ее (если надо), собрать (если предмет состоит из нескольких частей), упаковать.

Люди пока требуются и там, где уже стоят роботы, например на производстве крышек. Вот работница собирает коробки из гофрокартона, а потом, после их заполнения, заклеивает их. «Но и этот процесс автоматизируется, что со временем мы и сделаем», — комментирует Тимофей Молчанов.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Рынок труда и производство

Собеседники altapress.ru объясняют: компания поэтапно идет к тому, чтобы максимально исключить из производства человека.

«Подобрать подготовленных работников становится все сложнее. Людей, имеющих опыт работы на оборудовании, на рынке труда очень мало. И, как показал нынешний период, риск заболеваний может поставить под угрозу производство», — объясняет Владимир Овсянников.

Надо сказать, что курс на сокращение влияния человеческого фактора в «Мартике» взяли давно. Собеседники altapress.ru приводят пример.

«Мартика» выпускает прищепки, раньше их собирали вручную 10 человек, и порой они не справлялись с работой в срок. Компания купила автоматический станок — и он один заменил десятерых. При этом работает машина не каждый день.

А вот к реализации более амбициозной и сложной идеи роботизации пришли относительно недавно.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Производительность и окупаемость

Первый термопластавтомат, оснащенный роботом, заработал здесь в 2018 году.

Два года изучали все тонкости внедрения роботов, анализировали результаты и экспериментировали. Сомнений в перспективах всеобщей роботизации производства к тому моменту уже не было. Но нужны были расчеты и понимание сути дела.

«Мы проанализировали, как это работает, на производстве крышек. За счет внедрения всех систем, включая робота, мы подняли производительность труда в 2,5 раза. На таком востребованном продукте, как крышка, затраты окупаются за год», — рассказал Тимофей Молчанов.

И, накопив опыт роботизации отдельных автоматов, в «Мартике» решили применить его в большем масштабе.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Операторы и машины

Как раз сейчас компания обустраивает новый участок. Здесь еще царит художественный беспорядок, но, по словам Владимира Овсянникова, к середине следующего года все кардинально изменится.

«Мы установим здесь шесть станков, которые будут обслуживать максимум двое операторов», — объясняет Тимофей Молчанов.

«Фишкой» нового участка станут не только оснащенные роботами автоматы, но и новый маршрут движения продукции.

«Конвейерную систему мы намерены организовать так: не человек будет ходить от станка к станку, а к нему станет стекаться готовая продукция. Это позволит эффективнее использовать пространство, сократит ненужные перемещения людей и повысит производительность труда», — объясняет Тимофей Молчанов.

Этот участок, по словам собеседников altapress.ru, предназначен для производства самой массовой продукции «Мартики» — здесь эффект будет наибольшим.

Компания «Мартика» выпускает товары для дома из пластика. Анна Зайкова

Мечты и реальность

Становление производственной площадки «Мартики», на которой и работают все эти автоматы и роботы, началось лет 15 назад. Тогда компания сначала взяла в аренду, а потом и выкупила пустовавший цех станкостроительного завода.

Помещения пришлось приспосабливать под технологии «Мартики», что оказалось не вполне оптимальным. Сегодня это уже не устраивает менеджмент компании.

Да, роботы дают рост производительности труда и позволяют минимизировать влияние человеческого фактора на отдельных участках. Но в компании мечтают совершить новый рывок в конкурентоспособности. Для этого нужно объединить в единый комплекс все процессы, машины, системы хранения и дистрибуции, ресурсы и сотрудников.