Одна из закусочных «Вобла» работает в спальном районе Барнаула, недалеко от жилых кварталов и офисников — на ул. Власихинской, 154-а. Сюда со всей округи заглядывают любители хорошо поесть и уютно посидеть.
Заходят и голодные сотрудники местных фирм. А все потому, что комплексный обед в кафе обходится недорого, а наестся можно на весь день. Например, суп с чаем стоит каких-то 80 рублей. А полноценный обед с первым, вторым и салатом можно заказать в пределах 200 рублей.
Есть вкусненькое и для семей с детьми. Многие любят угоститься горячими блинчиками, сырниками, или заказать мороженое и молочные коктейли.
Нередко в «Воблу» заглядывают люди постарше, чтобы поделиться друг с другом воспоминаниями о советских временах, рассматривая оформление зала, и поесть свежеприготовленные чебуреки.
А вечером здесь собираются компании: кто-то поужинать перед возвращением домой, кто-то — основательно посидеть с друзьями. Нередко теплые посиделки выпадают на выходные, когда в закусочной собирается особенно много гостей. Так что, столик в эти дни лучше забронировать заранее по телефону 53−90−62.
Но с какой бы целью ни приходили гости, выглядят они сытыми и довольными.
Радости добавляют акции. К каждому празднику «Вобла» придумывает что-нибудь интересное. Вот и 23 февраля не стало исключением. В преддверие Дня защитника Отечества, покупая напиток и показав военный билет, вы гарантированно получите 2 порции гренок в подарок*!
Действуют и другие, не менее приятные акции:
- Каждый шестой обед в подарок!
- В течение 3-х дней до и после Дня рождения в кафе-закусочных при покупке от 1000 рублей вы получите бонус — 3 литра фирменного в подарок, при предъявлении документа*
- Каждый вторник с 18:00 и до закрытия очень привлекательные акции на ваши любимые напитки*
- В пятницу при заказе фирменных сетов вам нальют напиток в подарок*
- ул. Балтийская 44б т.55−76−00
- ул. Власихинская 154а т.53−90−62
- ул. Малахова 67 т.55−81−55
- ул. Попова 105а т.73−30−06
- ул.Гущина 173е т.55−30−32
Служба доставки: 36−00−36
Сайт: voblacafe.ru
*Информация действительна на момент публикации. Информация об Организаторе и подробности Акции — на сайте voblacafe.ru.