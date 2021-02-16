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В кафе-закусочной «Вобла» любого накормят сытно и недорого, а защитников отечества — еще и вдвойне

Приятно, когда рядом с работой есть место, где можно сытно и недорого поесть, да еще и отдохнуть от рабочей суеты. Любителям домашней еды точно понравится в кафе-закусочной «Вобла». Здесь повара готовят аппетитно и с фантазией — каждый день предлагают что-то новенькое на любой вкус и кошелек. Проверено на себе в перерывах на обед.

Интерьер кафе.
Интерьер кафе.
Кафе-закусочные «Вобла» на ул. Власихинская 154а.

Одна из закусочных «Вобла» работает в спальном районе Барнаула, недалеко от жилых кварталов и офисников — на ул. Власихинской, 154-а. Сюда со всей округи заглядывают любители хорошо поесть и уютно посидеть.

Заходят и голодные сотрудники местных фирм. А все потому, что комплексный обед в кафе обходится недорого, а наестся можно на весь день. Например, суп с чаем стоит каких-то 80 рублей. А полноценный обед с первым, вторым и салатом можно заказать в пределах 200 рублей.

Есть вкусненькое и для семей с детьми. Многие любят угоститься горячими блинчиками, сырниками, или заказать мороженое и молочные коктейли.

Нередко в «Воблу» заглядывают люди постарше, чтобы поделиться друг с другом воспоминаниями о советских временах, рассматривая оформление зала, и поесть свежеприготовленные чебуреки.

А вечером здесь собираются компании: кто-то поужинать перед возвращением домой, кто-то — основательно посидеть с друзьями. Нередко теплые посиделки выпадают на выходные, когда в закусочной собирается особенно много гостей. Так что, столик в эти дни лучше забронировать заранее по телефону 53−90−62.

Но с какой бы целью ни приходили гости, выглядят они сытыми и довольными.

Интерьер кафе.
Интерьер кафе.
Кафе-закусочные «Вобла» на ул. Власихинская 154а.

Радости добавляют акции. К каждому празднику «Вобла» придумывает что-нибудь интересное. Вот и 23 февраля не стало исключением. В преддверие Дня защитника Отечества, покупая напиток и показав военный билет, вы гарантированно получите 2 порции гренок в подарок*!

Действуют и другие, не менее приятные акции:

  • Каждый шестой обед в подарок!
  • В течение 3-х дней до и после Дня рождения в кафе-закусочных при покупке от 1000 рублей вы получите бонус — 3 литра фирменного в подарок, при предъявлении документа*
  • Каждый вторник с 18:00 и до закрытия очень привлекательные акции на ваши любимые напитки*
  • В пятницу при заказе фирменных сетов вам нальют напиток в подарок*
Пиво безалкогольное.
Пиво безалкогольное.
Кафе-закусочные «Вобла» на ул. Власихинская 154а.
Кафе-закусочные «Вобла»:
  • ул. Балтийская 44б т.55−76−00
  • ул. Власихинская 154а т.53−90−62
  • ул. Малахова 67 т.55−81−55
  • ул. Попова 105а т.73−30−06
  • ул.Гущина 173е т.55−30−32

Служба доставки: 36−00−36

Сайт: voblacafe.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм

*Информация действительна на момент публикации. Информация об Организаторе и подробности Акции — на сайте voblacafe.ru.

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