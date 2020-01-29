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29 января
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Потребитель

В Кемерове рекламу цветочного ларька про «тем ниже поцелуи» признали непристойной

Кемеровские антимонопольщики 28 января решили судьбу рекламы на павильоне цветочной мастерской, сообщает региональная ФАС.

Реклама цветочной мастерской в Кемерове.
Реклама цветочной мастерской в Кемерове.
kemerovo.fas.gov.ru.

Ранее один из жителей города пожаловался на картинку с женщиной и слоган «чем круче букет, тем ниже поцелуй», посчитав его оскорбительным.

«Эту ситуацию уже выносили на обсуждение Совета по рекламе в ноябре 2019 года. Тогда мнения совета разделились поровну: 6 экспертов признали образ непристойным», — рассказали в ведомстве.

Был проведен опрос граждан. Выяснилось, что 79% респондентов воспринимают фразу с поцелуем как неприличную.

«Это связано с тем, что она поднимает тему сексуальных отношений не в романтическом плане, а в прагматично-циничном, а это противоречит принятым в обществе нормам общения между людьми», — пояснили в УФАС.

В итоге владельцам букетной лавки дали указание устранить нарушения в рекламе — изменить слоган.

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