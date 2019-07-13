В Кемеровской области решили «выселить» пивнушки из первых этажей жилых домов

Пиво больше не будет продаваться в магазинах и заведениях общепита, расположенных на первых этажах жилых домов в регионе. Такое решение в ходе парламентских слушаний приняли 12 июля депутаты, чиновники, предприниматели и общественники Кузбасса.

Данная проблема актуальна как для Алтайского края. так и для других сибирских регионов.

В Кемеровской области парламентарии во время слушаний обсудили поправки в местный закон, полностью запрещающий продажу пива в жилых домах. Напомним, что их внес губернатор Сергей Цивилев. Участники слушаний поддержали законодательную инициативу главы Кузбасса единогласно.

Ключевым аргументом в пользу такого решения стал тот факт, что продавцы пива только маскируются под цивилизованные заведения, где можно реализовывать этот напиток. При необходимости они готовы заплатить небольшой штраф и продолжить свою работу.

В Кемеровской области насчитывается 4000 розничных магазинов и предприятий общепита, которые продают алкоголь по лицензии. Еще около 1500 точек, торгуют разливными напитками — для этого лицензия не требуется. Как пишут местные СМИ, «с момента принятия областного закона, установившего ряд ограничений для таких торговых точек, часть из них подстроились под изменения, то есть перешли в общепит. Однако по сути таких услуг они не оказывали.

Напомним: в мэрии Барнаула также неоднократно заявляли о том, что хотят остановить бесконтрольный рост предприятий по торговле алкоголем на первых этажах жилых домов.

Александр Пугач,

председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула:

Большая сложность в том, что открытие предприятий, ре, ализующих алкогольную продукцию, в том числе расположенных на первых и цокольных этажах жилых многоквартирных домов, не носит ни разрешительного, ни уведомительного характера. Этот факт приводит к бесконтрольному открытию подобных предприятий.

Мэрия Барнаула также предлагала широко обсудить этот вопрос на краевом уровне. Но до реального запрета продажи пива на первых этажах многоквартирных домов в Алтайском крае дело пока не дошло.