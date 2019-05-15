В 1 квартале 2019 года выросли финансовые показатели Банка Акцепт

По состоянию на 1 апреля 2019 г. АО «Банк Акцепт» изменил свои позиции по показателям деятельности в общеотраслевом рейтинге Banki.ru следующим образом.

Выросли позиции рейтинга следующих показателей:

Константин Васильев. Источник: АО «Банк Акцепт».

Банк Акцепт в этом году вошел в ТОП-150 российских банков по активам. Для регионального банка это значительный шаг. Наши достижения стали возможны благодаря успешному финансированию корпоративного сектора, как на инвестиционные проекты, так и на ведение текущей деятельности, а также благодаря активной работе на рынке ценных бумаг.

Интерес к ценным бумагам растет день ото дня. Многие клиенты ищут инструменты, позволяющие получить доходность выше, чем на банковском депозите. Банк Акцепт имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и предлагает услуги по брокерскому обслуживанию.