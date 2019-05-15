В 1 квартале 2019 года выросли финансовые показатели Банка Акцепт

По состоянию на 1 апреля 2019 г. АО «Банк Акцепт» изменил свои позиции по показателям деятельности в общеотраслевом рейтинге Banki.ru следующим образом.
Выросли позиции рейтинга следующих показателей:
- Активы (с 155 на 144 место).
- Капитал (с 173 на 166 место). Собственные средства банка составили 2 409 8 млн. руб.
- Потребительское кредитование (с 135 на 129 место). Объем кредитного портфеля физических лиц составил 1 806,9 млн. рублей
- Кредиты предприятиям (с 116 на 110 место). Кредитный портфель юридических лиц составил 8 136,0 млн. рублей.
- Ценные бумаги (с 110 на 94 место). Вложение ценных бумаг происходит преимущественно в корпоративные облигации российских компаний и государственные ценные бумаги. Портфель ценных бумаг составил 6 858,4 млн. рублей.
- Расчетные счета (с 120 на 109 место). Объем средств на расчетных счетах составил 3 160,9 млн. рублей.
- Вклады физических лиц (с 106 на 101 место). Объем вкладов составил 9 906,0 млн. рублей.
Константин Васильев,
председатель правления Банка Акцепт:
Константин Васильев.Источник: АО «Банк Акцепт».
Банк Акцепт в этом году вошел в ТОП-150 российских банков по активам. Для регионального банка это значительный шаг. Наши достижения стали возможны благодаря успешному финансированию корпоративного сектора, как на инвестиционные проекты, так и на ведение текущей деятельности, а также благодаря активной работе на рынке ценных бумаг.
Интерес к ценным бумагам растет день ото дня. Многие клиенты ищут инструменты, позволяющие получить доходность выше, чем на банковском депозите. Банк Акцепт имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и предлагает услуги по брокерскому обслуживанию.
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