Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В «Ленте» с покупателями работает робот-помощник

Современные технологии работы с покупателями докатились и до барнаульских магазинов. Накануне в «Ленте» представили промо-бота, сообщает Barnaul22 со ссылкой на FM-Продакшн.

Гипермаркет "Лента".
Гипермаркет "Лента".
altapress.ru

Робот-помощник разъезжает в гипермаркете на Власихинской. Он общается с покупателями и рассказывает об акциях и скидках, обещает высылать специальные предложения, если оставить свой телефон. При повторной встрече он узнает покупателей и здоровается с ними.

Ритейлеры России и других стран мира сейчас озабочены тем, чтобы научиться делать индивидуальные предложения каждому покупателю. Для этого сети накапливают информацию о своих клиентах и покупках, которые они совершают на персональных картах лояльности и другими инструментами.

Таким образом ритейлер пытается уйти от эффективного, но разорительного способа стимуляции продаж — акций и скидок, которые сокращают прибыль от торговли.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость