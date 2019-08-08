В «Ленте» с покупателями работает робот-помощник

Современные технологии работы с покупателями докатились и до барнаульских магазинов. Накануне в «Ленте» представили промо-бота, сообщает Barnaul22 со ссылкой на FM-Продакшн.

Робот-помощник разъезжает в гипермаркете на Власихинской. Он общается с покупателями и рассказывает об акциях и скидках, обещает высылать специальные предложения, если оставить свой телефон. При повторной встрече он узнает покупателей и здоровается с ними.

Ритейлеры России и других стран мира сейчас озабочены тем, чтобы научиться делать индивидуальные предложения каждому покупателю. Для этого сети накапливают информацию о своих клиентах и покупках, которые они совершают на персональных картах лояльности и другими инструментами.

Таким образом ритейлер пытается уйти от эффективного, но разорительного способа стимуляции продаж — акций и скидок, которые сокращают прибыль от торговли.