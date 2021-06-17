17 июня
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Потребитель

В магазинах массово появились фальсификаты-консервы из сайры

В российских магазинах массово появились фальсифицированные консервы из сайры, предупредил Роспотребнадзор старейший производитель рыбных консервов из Приморья.

Рыба.
Рыба.
СС0

Недобросовестные производители подменяют более дорогое сырье на дешевое — в консервы кладут сельдь, но на этикетке пишут, что это сайра, сообщил РБК управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов. Часто на таких банках указывают даже, что продукция соответствует ГОСТу.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — сообщил Ефремов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока фиксировали единичные случаи подделок. В Росрыболовстве не занимались проверкой рыбных консервов, так как это не входит в его полномочия, пишет bfm.ru. Но в агентстве считают «целесообразным инициировать проверку для исключения недобросовестной конкуренции и создания равных рыночных условий».

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