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Потребитель

В магазинах по всей России можно будет снимать наличные деньги

Клиенты торговых сетей в ближайшие два-три года получат возможность снимать наличные деньги в магазине в любом населенном пункте страны. Нововведение особенно важно для малых сельских населенных пунктов, где нет банковский отделений.

Сельские магазины выживают, потому что торгуют всем - от соли до ювелирных изделий.
Сельские магазины выживают, потому что торгуют всем - от соли до ювелирных изделий.
Анна Зайкова

Об этом рассказал «Известиям» замглавы Ассоциации банков России Анатолий Войлуков. Снятие денег будет осуществляться с наличных карт. Единственное условие — покупка в магазине какого-либо товара — хотя бы коробка спичек.

Подобный эксперимент, проведенный в ряде регионов страны, показал, что это выгодно всем.

Представители ритейла получают от банков комиссию на операцию по обналичиванию денежных средств, а также сокращают расходы на инкассацию. Также они наверняка получат дополнительный приток покупателей.

Банки снимают проблему развития эквайринговой сети по всем населенным пунктам страны.

Население получает таким образом доступ к самой широкой сети получения денег. Правда, для внедрения этого новшества в малых населенных пунктах России необходимо обеспечить их качественным Интернетом.

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