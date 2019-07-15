В магазинах по всей России можно будет снимать наличные деньги

Клиенты торговых сетей в ближайшие два-три года получат возможность снимать наличные деньги в магазине в любом населенном пункте страны. Нововведение особенно важно для малых сельских населенных пунктов, где нет банковский отделений.

Сельские магазины выживают, потому что торгуют всем - от соли до ювелирных изделий. Анна Зайкова