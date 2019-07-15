В магазинах по всей России можно будет снимать наличные деньги

Об этом рассказал «Известиям» замглавы Ассоциации банков России Анатолий Войлуков. Снятие денег будет осуществляться с наличных карт. Единственное условие — покупка в магазине какого-либо товара — хотя бы коробка спичек.
Подобный эксперимент, проведенный в ряде регионов страны, показал, что это выгодно всем.
Представители ритейла получают от банков комиссию на операцию по обналичиванию денежных средств, а также сокращают расходы на инкассацию. Также они наверняка получат дополнительный приток покупателей.
Банки снимают проблему развития эквайринговой сети по всем населенным пунктам страны.
Население получает таким образом доступ к самой широкой сети получения денег. Правда, для внедрения этого новшества в малых населенных пунктах России необходимо обеспечить их качественным Интернетом.