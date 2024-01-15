В магазинах появятся искусственные яйца: как их отличить от натуральных. Подробности

В российских СМИ появились сообщения, что в продаже появились китайские искусственные яйца.

Китай действительно наладил производство искусственных яиц. Они уже появились на рынках в Азии и Европы.

Цена и срок хранения

Производство искусственных яиц в четыре раза дешевле от стоимости настоящих. Срок хранения почти неограничен.

Состав продукта

В процессе изготовления используются кальций карбонат, калий карбонат, калий альгинат, квасцы алюмокалиевые, кальция хлорид, кислота бензойная, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин и пищевой краситель, указывает news102.ru.

Оболочку делают из смеси парафина, гипса и карбоната кальция.

Отличие от натур-продукта

Внешне искусственные яйца — более гладкие и круглые. Если разбить их, «белок» и «желток» превратятся в однородную массу.

Оболочка искусственного яйца будет гореть при поджигании. Однако лучше всего определить подделку во время приготовления — искусственные яйца имеют химический запах и «резиновый» вкус.

После варки «желток» не синеет по краям, он остается пластичным в холодильнике, а «белок» пожелтеет и развалится.

Эксперты пока умалчивают о достоверности информации. Тем не менее, вполне возможно, что это не раздутый слух на фоне подорожания яиц в России.

Лучшее тому подтверждение — искусственные, имитированные, красная и черная икра.

Искусственный деликатес

Это продукт, в целом, безвредный — за исключением тех случаев, когда среди ингредиентов есть синтетические, а не натуральные красители. Синтетическую икру производят не из нефти, как думают многие, а из веществ, полученных из морских водорослей — агара, агароида, альгината.

Имитированный

Большое количество консервантов и соли зачастую могут свести на нет полезные свойства имитированной красной икры. Кроме того, молочная и лимонная кислота способны вызвать аллергическую реакцию.

Вкус и аромат имитированной икре придают рыбный бульон и рыбий жир. Для получения нужного оттенка используются различные виды пищевых красителей: экстракт паприки и кармин для красной икры и растительный уголь — для черной.

Красная икра. СС0

Так что вполне допустимо, что прилавки российских магазинов "закидают" искусственными яйцами. Время покажет.

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