В МЧС рассказали, что нужно делать с покупными овощами в период пандемии

Специалисты МЧС России советуют после покупки замачивать в воде овощи и зелень и использовать нейтральное моющее вещество, сообщает ТАСС.

При этом овощи нужно не просто помыть под водой, а замочить на некоторое время.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях МЧС.

Ведомство также напомнило, что сначала нужно помыть руки с мылом и только после этого разбирать покупки.

Товары в пластиковой, металлической и прочей твердой упаковке тоже нужно помыть с мылом. А перед тем, как выкладывать продукты на стол, тщательно протереть его.