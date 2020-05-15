В мэрии Барнаула придумали новую схему расчистки автодорог и тротуаров от снега

В мэрии провели «разбор полетов» прошедшей зимы и констатировали: технических и трудовых ресурсов в условиях аномальных снегопадов не хватало.
Правда, новые машины покупать, вероятно, не будут. По словам мэра Барнаула Вячеслава Франка, в связи со сложной ситуацией по исполнению доходной части бюджета вопрос приобретения новой снегоуборочной техники остается открытым.
Муниципальному учреждению «Автодорстрой» поручено провести ремонт имеющейся техники и проработать вопрос оптимизации работы.
Со своей стороны комитет по дорожному хозяйству с участием проектных институтов разработал новую схему снегоочистки. Схемы подготовлены для каждого района.
Автодороги в них разделены по принципу приоритетности. Отражены участки, где наряду с очисткой производится и вывоз снега. Эти меры, по оценке комитета, позволят ускорить и улучшить качество уборки дорог от снега, приблизив его к требованиям ГОСТа.
Особое внимание глава города поручил уделить следующей зимой расчистке тротуаров и пешеходных переходов. Для этого планируется сформировать бригады в каждом районе, которые будут задействованы именно на расчистке пешеходных маршрутов.