В мэрии Барнаула рассказали, как платить за отопление на 30% меньше

В 22 многоквартирных домах Барнаула сделали капитальный ремонт с применением энергосберегающих технологий. Расходы жильцов на оплату отопления снизились на 30%, рассказали в администрации города и напомнили, как принять участие в такой программе.

За 2020 год в программе предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов поучаствовали 12 многоквартирников.

Жильцы на собрании принимают решение о ремонте, накапливают средства на специальном счете, потом проводится ремонт, подтверждается экономия, и собственники получают возмещение своих затрат от Фонда.

Начальник производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Роман Романов во время инспекции домов № 106, 108 на ул. Попова рассказал, что по этим адресам капитально отремонтировали внутридомовые инженерные сети, установили автоматизированные тепловые пункты (АТП).

Роман Романов. Пресс-служба Администрации города Барнаула.

В одном из домов еще продолжается установка приборов учета, а в другом уже смонтировали светодиодное освещение, установили АТП и заменили счетчики.

Руководитель местного ЖЭУ № 30 Валерий Линьков отметил, что в прошлом году с жителями проводились собрания. По программе энергосбережения установили погодозависимую аппаратуру, светодиодное освещение, заменили трассы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отремонтировали крыши восьми домов.

Также полностью энергосберегающий капремонт сделали в многоквартирном доме № 43 по ул. Солнечная Поляна. Там повысили энергоэффективность внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и заменили запорную арматуру с установкой узла учета тепловой энергии.

Энергосберегающий капремонт провели в 22 домах Барнаула. Пресс-служба Администрации города Барнаула.

Мэрия уже изучает документы по еще восьми домам, собственники которых решили участвовать в программе.

«В ближайшее время будут проведены экономические расчеты и определена целесообразность проведения энергосберегающего капремонта в данных домах», — добавили в администрации.

Сколько это стоит

С 2017 по 2020 годы энергосберегающий капремонт провели в 22 домах, что в общей сумме обошлось собственникам почти в 48 млн рублей. 22,6 млн рублей на это выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В мэрии подчеркивают, что собственникам квартир может быть возмещено до 80% расходов на проведенные работы.

Энергосберегающий капремонт провели в 22 домах Барнаула. Пресс-служба Администрации города Барнаула.

В чем экономия

Дом не «отапливает» улицу. Этому препятствуют автоматизированные узлы управления системой отопления, уплотнение наружных входных дверей с доводчиками, повышение теплозащиты окон в подъездах и прочие меры.

Также экономить помогают энергоэффективные светильники.

В зданиях с энергосберегающим ремонтом, где модернизированы инженерные системы, затраты на отопление снижаются на 30%.

Энергосберегающий капремонт провели в 22 домах Барнаула. Пресс-служба Администрации города Барнаула.

Как поучаствовать

Для участия в программе собственники должны на общем собрании подготовить протокол согласия и направить его в комитет ЖКХ Барнаула.

Главное условие — дом не должен быть признан аварийным или подлежать реконструкции.