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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp разрешил пользователям совершать групповые аудио- и видеозвонки, сообщается в блоге компании, сообщает РБК.

Мессенджеры.
Мессенджеры.
СС0

«Наши пользователи тратят на звонки более 2 млрд минут в день. Мы рады сообщить, что групповые аудио- и видеозвонки будут доступны в WhatsApp начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

В одном групповом звонке могут принимать участие до четырех пользователей. Для того, чтобы запустить чат с несколькими людьми, сначала нужно позвонить одному из пользователей, а после нажать на кнопку «добавить участников», пишет bfm.ru.

Групповые звонки получат end-to-end шифрование, они появятся в последнем обновлении мессенджера для устройств на операционных системах iOS и Android.

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