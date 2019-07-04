Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В Минэкономразвития решили заставить россиян устанавливать счетчики тепла

Министерство экономического развития предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла — такая инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ.

Котик потягивается в тепле.
Котик потягивается в тепле.
СС0

С 2012 года в России действует норма об обязательной установке тепловых счетчиков в новостройках.

Ранее Министерство строительства выступало за отмену этого постановления, так как даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии невозможно — при снижении температуры в соседних помещениях для их обогрева требуется большее количество тепла.

По словам представителя ведомства, приоритетом должна стать установка общедомовых приборов учета и расчет распределения тепла внутри дома, пишет «Коммерсант».

С этой позицией категорически не согласны в Минэкономразвития. Руководитель профильного департамента ведомства Дмитрий Денисов утверждает — использование счетчиков позволит экономить 20%.

Поэтому министерство предлагает не только не отменять обязательную установку приборов учета в новостройках, но и рассмотреть вопрос распространения этой практики на вторичном рынке недвижимости, пишет ura.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость