В Минэкономразвития решили заставить россиян устанавливать счетчики тепла

Министерство экономического развития предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла — такая инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ.

С 2012 года в России действует норма об обязательной установке тепловых счетчиков в новостройках.

Ранее Министерство строительства выступало за отмену этого постановления, так как даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии невозможно — при снижении температуры в соседних помещениях для их обогрева требуется большее количество тепла.

По словам представителя ведомства, приоритетом должна стать установка общедомовых приборов учета и расчет распределения тепла внутри дома, пишет «Коммерсант».

С этой позицией категорически не согласны в Минэкономразвития. Руководитель профильного департамента ведомства Дмитрий Денисов утверждает — использование счетчиков позволит экономить 20%.

Поэтому министерство предлагает не только не отменять обязательную установку приборов учета в новостройках, но и рассмотреть вопрос распространения этой практики на вторичном рынке недвижимости, пишет ura.ru.