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В Минэнерго рассказали о тарифной политике в 2021 году

В Министерстве энергетики пояснили, что рост цен в среднем в этом году не превысит 5%. Таков прогноз социально-экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Тарифы изменяют строго по параметрам этого прогноза. Его разрабатывает каждый год Минэкономразвития и одобряет правительство страны.

По оценкам Минэнерго, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияние и на рост цены на электроэнергию на свободном рынке — для предприятий.

Аналогичная ситуация будет и в регулировании тепловой энергии, уточнили в Минэнерго, пишет polit.ru.

Изменений тарифов на 2021 год не будет. Все возможные повышения будут учитывать в будущем, исходя из тарифных ограничений, добавили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщили, что в России планируют повысить утилизационный сбор на технику для ведения горных работ. Издание привело выдержки из письма замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минпромторг и Минэкономразвития. Такие меры могут повлечь за собой повышение цен на электрическую и тепловую энергию, говорилось в материале.

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