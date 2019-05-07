В Минкомсвязи рассказали о случаях мошенничества при переходе на цифровое вещание

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал «Известиям» о том, как мошенники обманывают граждан при переходе с аналогового вещания на цифровое. По его словам, на первом этапе перехода на цифровое ТВ недобросовестные коммерсанты и мошенники продавали ненужную технику.

«Пытались впарить обычные приставки по 10 тыс. рублей или говорили, что с переходом на „цифру“ отключится все и нужно срочно подписаться на их сервисы», — рассказал Волин. Такие факты, по его словам, ведомство сразу предавало огласке и жаловалось в правоохранительные органы.

«В интернете появились сообщения, что продается „чудо-антенна“, которая позволяет смотреть 300 телевизионных каналов совершенно бесплатно. Чудес не бывает, об этом тоже надо помнить», — добавил Волин. Он отметил, что счет мошеннических действий идет на единицы и десятки, но при этом их меньше сотни.

Минкомсвязи также оценивает настроения пользователей соцсетей по поводу перехода на цифровое ТВ. «Есть еще группы в социальных сетях, где порой умышленно нагнетается ситуация. Но в целом доля негативных публикаций составляет от 1% до 1,5% от всего информационного объема», — утверждает Волин.

На сегодняшний день уже 28 регионов подключены к новому формату приема сигнала. Переход на «цифру» в оставшихся субъектах было решено перенести с июня на октябрь. Волин связал это в том числе с началом дачного сезона: после анализа итогов первых двух этапов отключения выяснилось, что на дачах далеко не у каждого стоят новый телевизор или приставка. Людям решили дать время на приобретение необходимой техники.

Замглавы Минкомсвязи также рассказал, что есть редкие случаи, когда телевизор не подходит под вещание в «цифре». Так, у жительницы Великого Новгорода был старый телевизор «Садко», у которого нет подходящего под приставку разъема «тюльпан». После оглашения этой истории нашлись спонсоры, которые купили бабушке новый телевизор. Старый, по словам Волина, сдали в музей.