В минстрое края объяснили, из чего состоит тариф на вывоз мусора и кому положены льготы

За вывоз мусора мы платим по тарифу. Тариф установлен для региональных операторов по обращению с тертых коммунальных отходов (раньше, если помните, их называли ТБО, или твердыми бытовыми отходами).
И вот этот тариф в Алтайском крае на 2019 год включают в себя такие статьи затрат:
расходы регоператора на захоронение отходов (на полигоне);
расходы на перевозку отходов; расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ТКО.
Наибольшую долю в тарифах региональных операторов составляют расходы на сбор и транспортирование ТКО — от 58 до 86%.
Как пояснили в минстрое, счет на вывоз ТКО выставляется только там, где услуга оказывается — то есть мусор вывозят. Если услуга все же НЕ оказывается, а счет выставляют, потребитель имеет право на перерасчет.
Чтобы доказать факт не вывоза, надо составить акт. Порядок его составления должен быть указан в типовом договоре, который заключается между гражданином и регоператором. Акт направляйте региональному оператору. В Барнауле это «Эко-Комплекс».
После начала мусорной реформы эта услуга (обращение с твердыми коммунальными отходами — вывоз мусора у граждан, транспортировка до полигона, захоронение и пр.) стало коммунальной услугой. Была жилищной.
И теперь отдельные категории граждан, которые получали льготы за коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и др.), имеют право на получение социальной поддержки и по этой услуге.
Сначала проинформируйте о проблемах регоператора.
На несоблюдение графиков вывоза отходов можно обратиться в управление Роспотребназора по Алтайскому краю.
Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Если вам неправильно начислили оплату за услугу — пишите в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.
Телефон «горячей линии» инспекции края: 56−64−32. E-mail: giak@giak.ru.
Региональный оператор ТКО — это организация, отобранная специальной комиссией. Она отвечает за весь цикл работы с твердыми коммунальными отходами — сбор, транспортировку, обработку, утилизацию.
Регоператор обязан соблюдать утвержденный и согласованный с муниципалитетом график вывоза ТКО. Его ответственность начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. Также, в его обязанности входит выставление корректных счетов потребителям.