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Потребитель

В минстрое края объяснили, из чего состоит тариф на вывоз мусора и кому положены льготы

Мусорная реформа, стартовавшая во многих регионах России 1 января, до сих пор вызывает массу вопросов, а то и недовольства. К примеру, жительница Бийска требовала в суде отменить начисления за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с декабря 2018 года до установки контейнеров и заключения договора с регоператором. По данным сайта «Бийский округ», женщине суд отказал, однако вопросы о том, за что мы платим регоператору и кто вообще это такой, остаются. Ответы на них подготовили в минстрое края.

Уборка мусора в Барнауле.
Уборка мусора в Барнауле.
barnaul.org
1 Из чего складывается тариф, что в него входит?

За вывоз мусора мы платим по тарифу. Тариф установлен для региональных операторов по обращению с тертых коммунальных отходов (раньше, если помните, их называли ТБО, или твердыми бытовыми отходами).

И вот этот тариф в Алтайском крае на 2019 год включают в себя такие статьи затрат:

расходы регоператора на захоронение отходов (на полигоне);
расходы на перевозку отходов; расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ТКО.

Наибольшую долю в тарифах региональных операторов составляют расходы на сбор и транспортирование ТКО — от 58 до 86%.

2 Обязаны ли граждане оплачивать услугу, если по факту она не оказана?

Как пояснили в минстрое, счет на вывоз ТКО выставляется только там, где услуга оказывается — то есть мусор вывозят. Если услуга все же НЕ оказывается, а счет выставляют, потребитель имеет право на перерасчет.

Чтобы доказать факт не вывоза, надо составить акт. Порядок его составления должен быть указан в типовом договоре, который заключается между гражданином и регоператором. Акт направляйте региональному оператору. В Барнауле это «Эко-Комплекс».

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru
3 Предоставляют ли льготы по этой услуге и кому?

После начала мусорной реформы эта услуга (обращение с твердыми коммунальными отходами — вывоз мусора у граждан, транспортировка до полигона, захоронение и пр.) стало коммунальной услугой. Была жилищной.

И теперь отдельные категории граждан, которые получали льготы за коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и др.), имеют право на получение социальной поддержки и по этой услуге.

4 Кому жаловаться, если мусор не вывозят или счет за вывоз мусора некорректный?

Сначала проинформируйте о проблемах регоператора.

На несоблюдение графиков вывоза отходов можно обратиться в управление Роспотребназора по Алтайскому краю.
Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 800 555-49-43 и (3852) 66−54−27.

Если вам неправильно начислили оплату за услугу — пишите в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.
Телефон «горячей линии» инспекции края: 56−64−32. E-mail: giak@giak.ru.

Вывоз мусора.
Вывоз мусора.
пресс-служба мэрии Барнаула.
5 Кто такой региональный оператор?

Региональный оператор ТКО — это организация, отобранная специальной комиссией. Она отвечает за весь цикл работы с твердыми коммунальными отходами — сбор, транспортировку, обработку, утилизацию.

Регоператор обязан соблюдать утвержденный и согласованный с муниципалитетом график вывоза ТКО. Его ответственность начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. Также, в его обязанности входит выставление корректных счетов потребителям.

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