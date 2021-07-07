В Минтруде назвали дату приема заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей школьникам

С 15 июля семьи с детьми школьного возраста могут отправлять заявления на выдачу единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребенка. Деньги начнут перечислять с 16 августа.

Такие сроки на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства обозначил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет РБК.

Заявление могут подать те родители, у кого есть дети-школьники от 6 до 18 лет, и ученики старше 18 лет, имеющие ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

Выплату получат также все шестилетние дети, которые по разным причинам еще не пошли в школу.

Всего по России поддержку получат больше 20 млн детей. На выплаты правительство выделило больше 200 млрд рублей.

Также Котяков сообщил, что более 36 млрд руб. запланировано на выплаты одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. По состоянию на 7 июля, как уточнил министр, гражданами уже подано свыше 770 тыс. заявлений.

Кроме того, около 163 тыс. беременных женщин за первую неделю июля подали заявления на новые выплаты, предназначенные тем, кто встал на учет на ранних сроках или оказался в сложной жизненной ситуации.

Напомним, разовая выплата школьникам была анонсирована президентом во время послания Федеральному собранию в апреле.